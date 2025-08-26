오세훈 "장동혁 국힘 대표, 국민 눈높이 살펴야"

'강성 반탄파' 장 대표 당선
축하 전하며 '화이부동' 언급
오세훈 서울시장은 장동혁 국민의힘 신임 대표를 향해 "이제 국민의 눈높이가 무엇인지 정확히 살펴야 한다"고 조언했다.
오 시장은 26일 페이스북을 통해 장 대표에게 축하를 전한 뒤 "그 어느 때보다 보수와 당이 어려운 시기"라며 이같이 적었다.
그는 "국민들은 탄핵 정국부터 지금까지 우리 당의 모습을 냉정하게 지켜보고 계시다"며 "생계 전선에서 하루하루 버텨내는 국민들에게 희망을 드리고, 미래를 걱정하는 청년들이 기댈 수 있는 정당이 돼야 한다"고 했다.
이어 오 시장은 "화이부동(和而不同), 서로 다름을 인정하며 조화를 이룬다면, 때맞춰 내리는 비가 만물을 성장시키듯 시우지화(時雨之化)할 것"이라며 "오직 민생을 위해 전진하는 국민의힘이 되도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 전했다.
'반탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)'인 장 대표는 이날 국회도서관에서 열린 제6차 국민의힘 전당대회 당 대표 결선투표에서 22만302표(50.27%)를 얻어 당선됐다. 김문수 전 고용노동부 장관(21만7935표·49.73%)보다 2367표를 더 얻었다.
