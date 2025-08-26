여수시-KBS N, '2026섬박람회' 홍보 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 KOVO컵 프로배구대회 중계서 가상광고

"섬·바다 가치 재조명…해양관광 도시 발돋움"

여수시는 지난 25일 서울 상암동 KBS미디어센터 대회의실에서 KBS N과 '2026여수세계섬박람회' 홍보 업무협약을 체결했다. 여수시 제공

AD

전남 여수시는 지난 25일 서울 마포구 상암동 KBS미디어센터 대회의실에서 KBS N과 '2026여수세계섬박람회' 홍보 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

협약에 따라 KBS N은 오는 9월 13~28일 여수에서 개최되는 '2025 여수·NH농협 KOVO컵 프로배구대회' 중계방송에 섬박람회 홍보용 가상광고를 송출한다.

양 기관은 방송 및 뉴미디어를 활용한 박람회 홍보, 섬 문화·해양관광 콘텐츠 공동 개발, 박람회 준비 단계별 홍보 협력 등을 추진한다.

이강덕 KBS N 대표는 "KBS미디어 그룹 일원으로서 섬박람회 성공 개최에 적극 기여하겠다"며 "방송과 뉴미디어를 통해 2026여수세계섬박람회 의미와 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.





AD

정기명 시장은 "이번 협력이 '2026여수세계섬박람회'를 국민과 세계에 알리는 든든한 원군이 될 것이다"며 "섬과 바다의 가치를 재조명해 여수가 지속 가능한 해양관광 도시로 발돋움할 수 있도록 시 차원의 적극적인 협력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>