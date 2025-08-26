[특징주]컬러레이, AI신소재 본격 진출…中 '국가 선진급 스마트팩토리' 인증↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컬러레이가 강세다. 중국에서 '국가 선진급 스마트 팩토리' 공식 인증을 획득하고 인공지능(AI) 특화 신소재 생산 라인을 가동한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

26일 오후 2시54분 기준 컬러레이는 전일 대비 3.96% 상승한 709원에 거래되고 있다.

컬러레이는 최근 중국 공업정보화부로부터 '국가 선진급 스마트 팩토리' 공식 인증을 획득했다고 밝혔다. 회사 측에 따르면 이번 인증은 컬러레이의 '신소재 스마트 팩토리'가 스마트 제조 설비의 지능화·자동화 수준, 디지털 관리 역량, 생산 효율성 등 다수의 평가 항목에서 우수한 성과를 인정받아 부여된 것이다.

'국가 선진급 스마트 팩토리'는 중국 스마트 제조 분야에서 가장 권위 있는 인증 중 하나로, 제조업의 디지털 전환 및 고도화 수준을 대표하는 지표로 평가받는다.

컬러레이는 해당 인증을 바탕으로 인공지능(AI), 첨단 장비 제조에 특화된 두 개의 신소재 연구개발 생산 라인을 정식 가동한다고 밝혔다. 이를 통해 AI 인프라 열관리, 스마트 웨어러블, 로봇 등 산업군에서 요구되는 신소재 솔루션을 시장에 공급할 계획이다.

컬러레이 관계자는 "항저우에 위치한 스마트 팩토리는 중국 장쑤-저장-상하이 핵심 경제권에 위치해 유수의 AI 기술 기업과 협업이 가능한 입지에 있다"며 "지속적인 기술 혁신과 장비 고도화를 통해 AI+신소재 분야에 대한 전략적 전환을 가속화할 것"이라고 말했다.





줘중비아오 컬러레이 회장은 "이번 시험 생산 라인은 단순한 기술 실험을 넘어 기업 전략 전환의 중요한 기점"이라며 "기존 화장품 원료 중심의 사업 구조에서 벗어나, 축적된 소재 기술을 기반으로 AI 기반 열관리, 웨어러블, 첨단 장비 제조 등으로 사업 영역을 확장해나갈 것"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

