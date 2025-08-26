순창군, 하반기 '평생교육 프로그램' 수강생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뜨개질·방송댄스 등 14개 과목

전북 순창군은 내달 5일까지 '2025년 하반기 평생교육 프로그램' 수강생을 선착순 모집한다고 26일 밝혔다.

이번 평생교육 프로그램은 군민들의 다양한 요구를 반영해 ▲뜨개질 ▲방송댄스 ▲하모니카 ▲어반스케치 ▲타로카드 ▲바레필라테스 ▲ESG친환경공예 ▲K-아트공예 ▲라탄공예 ▲정리수납전문가 1급 ▲화훼조형지도사 ▲커피바리스타 1급 과정 ▲AI세상열기 ▲실전여행영어까지 총 14개 과목으로 구성됐다.

2025년 순창군하반기 평생교육 프로그램 수강생 모집 포스터. 순창군 제공

과목별 모집 인원은 12~15명이며, 전체 정원은 264명이다. 단, 과목별 신청자가 과반수에 미치지 못할 경우 폐강될 수 있다. 신청은 순창군 평생교육 홈페이지에서 가능하며, 자세한 사항은 순창군청 행정과로 문의하면 된다.

군 관계자는 "군민들의 다양한 요구를 반영해 준비한 만큼 이번 평생교육 프로그램이 일상에 활력을 불어넣고 자기계발의 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 군민 맞춤형 평생교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편, 프로그램은 군민 수요조사를 바탕으로 구성됐으며, 내달 라탄공예 숏텀 클래스를 시작으로 오는 12월까지 순차 운영될 예정이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

