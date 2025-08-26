김포문화재단, 경기리베라오케스트라 초청공연 '배리어 프리:즘' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 27일 김포아트홀서 공연

경계를 넘어선 감동의 울림 기대

(재)김포문화재단(대표이사 이계현)은 오는 9월 27일 오후 3시에 김포아트홀에서 경기리베라오케스트라 초청공연 '배리어 프리:즘' 공연을 개최한다고 26일 밝혔다.

경기리베라오케스트라. 김포문화재단 제공

본 공연은 프리즘(PRISM)을 통해 뿜어져 나오는 영롱하고 아름다운 빛처럼 여러 장애예술인들의 다채로운 예술성이 무대를 통해 넓고 조화롭게 퍼지며 배리어 프리(Barrier Free)가 하나의 당연한 문화(ism)로 자리 잡길 바라는 취지에서 기획되었다.

(재)경기아트센터와의 협력을 통해 개최되는 이번 공연은 지휘자 박성호, 첼리스트 박진우의 협연으로 꾸며진다. 전국 지방자치단체 최초 인재양성형 장애예술인 오케스트라인 경기리베라오케스트라의 연주와 함께 장애와 예술, 그 모든 경계를 뛰어넘으며 깊은 울림을 선사할 예정이다.

프로그램은 총 2부로 구성되며 ▲1부에서는 모차르트 오페라 '피가로의 결혼 '서곡 등의 대중적인 클래식 ▲2부에서는 '캐리비안의 해적' OST, '사운드 오브 뮤직' 메들리 등 유명 영화음악을 연주한다.

특히 이번 공연은 김포아트홀 기획공연 최초로 배리어프리(Barrier Free) & 릴렉스드 퍼포먼스(Relaxed Performance) 방식으로 공연이 진행된다. 객석 조명은 기존보다 20~30% 밝게 조정되며 특별한 소리와 움직임 등 감각적 반응을 수용한다. 의료 목적 음식물 섭취도 가능하며, 시각장애인을 위한 점자 및 NFC 음성안내 리플릿도 제공 등 다양한 관객들을 고려해 편안한 분위기로 접근성을 높여 운영될 예정이다.

경기리베라오케스트라 초청공연-배리어 프리:즘 포스터. 김포문화재단 제공

또한 보다 의미 있는 공연을 위해 김포시 소재 장애인 관련 기관을 통해 150명을 초청해 무료 관람 기회를 제공하고, 장애인 관련 기관 종사자 및 기부·후원자는 명함이나 기부증서 등 증빙서류를 지참할 경우 티켓을 50%까지 할인해주는 '프리즈머 할인'도 진행한다.

티켓은 26일 오후 2시부터 (재)김포문화재단 누리집 또는 NOL 티켓(인터파크)을 통해 예매 가능하며, 전석 1만원, 7세 이상 관람가다.





(재)김포문화재단 이계현 대표이사는 "이번 공연을 통해 장애와 비장애의 경계를 넘어 누구나 차별 없이 향유할 수 있는 공연 문화가 확산되어 새로운 문화적 흐름으로 자리 잡길 바란다"며 "편안한 분위기에서 아름다운 연주와 함께 장애와 예술, 그 모든 경계를 넘어서는 감동의 순간을 만끽하시길 바란다"고 전했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

