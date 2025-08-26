극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

전 한국사 강사 전한길씨가 한미정상회담이 열리는 미국 워싱턴DC로 출국했다고 밝혔다. 전씨는 "이재명 대통령이 트럼프 대통령과 처음으로 한미 정상회담 하게 되는데 많이 걱정됐다. 의전도 기존과 달랐다"라며 "지금은 의제도 제대로 조율하지 못한 상태에서 정상회담이 이뤄지고 공동성명도 있을지 없을지도 모른다. 국빈 대접도 못 받고 있고 미국이 인정을 안 한다는 뜻"이라고 주장했다. 또 "이 대통령이 개헌을 통해 장기 집권을 노리고 독재 체제로 들어설 것이고 이 유튜브도 문을 닫게 할 것"이라며 "미국에서 윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제 사회에 알리기 위해 미국으로 향하는 것"이라고 말했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓美 정상회담 앞두고 영상 공개

'출국금지 염려' 극비리에 출국

"尹대통령에 대한 인권유린 부당함 알릴 것"

전 한국사 강사 전한길씨가 25일 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 인천공항에서 워싱턴으로 출국하는 배경을 설명하고 있다. 유튜브 전한길뉴스

AD

전 한국사 강사 전한길씨가 한미정상회담이 열리는 미국 워싱턴DC로 출국했다고 밝혔다. 윤석열 전 대통령에 대한 인권유린과 내란 특검의 부당함을 알리고, 좌편향된 한국 언론 대신 외신 중심에서 객관적인 상황을 전하겠다는 이유에서다.

25일 전한길씨는 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 인천공항 게이트에서 미리 촬영한 영상을 공개했다. 그는 "내가 출국하는 사실이 알려지게 되면 출국 금지 명령이 내려질까 싶어 극비리에 출국하게 됐다"라며 "이 방송을 볼 때쯤이면 아마 미국에 가는 과정이거나 도착하기 직전일 것"이라고 전했다.

전씨는 "이재명 대통령이 트럼프 대통령과 처음으로 한미 정상회담 하게 되는데 많이 걱정됐다. (이 대통령에 대한) 의전도 기존과 달랐다"라며 "지금은 의제도 제대로 조율하지 못한 상태에서 정상회담이 이뤄지고 공동성명도 있을지 없을지도 모른다. 국빈 대접도 못 받고 있고 미국이 인정을 안 한다는 뜻"이라고 주장했다.

또 "이 대통령이 개헌을 통해 장기 집권을 노리고 독재 체제로 들어설 것이고 이 유튜브도 문을 닫게 할 것"이라며 "미국에서 윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제 사회에 알리기 위해 미국으로 향하는 것"이라고 말했다.





AD

한편 전씨는 이날 현지에서 라이브 방송을 진행한 뒤 워싱턴 트루스 포럼, 미주 한인 포럼 등의 행사에 참석할 예정이라고 밝혔다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>