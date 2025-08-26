예술위 27~28일 예술인 지원방안 논의 현장공청회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국문화예술위원회가 27~28일 서울 종로구 아르코미술관에서 예술인들이 체감할 수 있는 지원 방안을 마련하기 위한 '현장 공청회'를 개최한다.

이번 공청회는 총 4회에 걸쳐 분야별 주제와 패널 중심으로 진행된다. 27일에는 시각예술과 다원예술, 28일에는 문학과 공연예술 분야를 다룬다.

예술위는 분야별 주제를 중심으로 현장 의견을 수렴해 주요 현안을 진단하고, 실질적인 개선점을 찾아 예술인들이 체감할 수 있는 지원 방안을 마련할 예정이다.

예술위는 2026년 문예진흥기금 지원사업 공모 지원신청 접수를 기존 10월에서 9월로 앞당겨 추진한다. 지난 3월 '현장 업무보고'에서 제시된 예술인의 활동 여건을 고려한 공모 일정 조정 의견을 반영하고 10월 연휴 일정을 고려했다고 설명했다.

공청회 현장 참관을 희망하는 경우 예술위 누리집에서 사전 신청을 통해 선착순으로 참석할 수 있다. 예술위 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계도 진행된다.





예술위는 이번 공청회에서 제시된 다양한 의견을 적극 수렴해 향후 지원사업과 중장기적 지원 정책 방향을 지속적으로 수립해 나갈 예정이라고 밝혔다.





