[내일날씨]비 쏟아져도 더위는 계속…낮 최고 34도

화요일인 26일은 전국이 대체로 흐리고 전날부터 내린 비가 이어지겠다.
26일 예상 강수량은 ▲수도권 30~80mm(많은 곳 100mm 이상) ▲강원 내륙·산지·충청권·전라권 20~60mm(많은 곳 80mm 이상) ▲경상권 5~30mm ▲강원 동해안 5mm 안팎이다. 제주도는 26~27일 5~40mm의 비가 예보됐다.
기상청은 "짧은 시간 강한 비가 쏟아질 수 있어 하천 산책로나 지하차도 이용을 자제하고, 저지대 침수와 하천 범람에 대비해 달라"고 당부했다.
비가 내려도 더위는 쉽게 꺾이지 않겠다. 대구의 낮 기온이 34도까지 오르는 등 무더위가 이어질 전망이다. 아침 최저기온은 23~28도, 낮 최고기온은 29~34도로 예보됐다.
강원 동해안과 일부 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효 중이며, 당분간 체감온도는 33도 안팎으로 매우 덥겠다. 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타날 수 있어 건강 관리에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다 0.5~1.5m, 서해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠으며, 먼바다 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 1.0~2.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.
김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
