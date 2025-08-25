서울시 "민주당 내란몰이 도 넘어"…계엄 동조 의혹 전면 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청사 폐쇄 사실 없어

심야 출입제한은 내규…특검 수사 이용 노림수

서울시가 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후 국민의힘 소속 지방자치단체장들이 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 열었다는 더불어민주당의 주장에 대해 "사실무근"이라며 강하게 반박했다.

서울시청 전경. 서울시 제공

25일 김병민 서울시 정무부시장은 입장문 통해 "민주당 김병주 의원이 12·3 비상계엄 직후 국민의힘 소속 지자체장들이 계엄에 적극 동조했다며 수사를 촉구했지만 이는 특검 수사를 정치적으로 이용해 이득을 취하려는 얄팍한 노림수에 불과하다"고 비판했다.

김 부시장은 "서울시는 청사를 폐쇄한 적이 전혀 없다"며 "정해진 내규에 따라 평소에도 심야에는 출입을 제한하고, 출입증을 소지한 경우에만 출입을 허용한다"고 설명했다.

이어 김 부시장은 "그럼에도 민주당은 사실 확인도 거치지 않은 채 가짜뉴스를 유포하고 있다"며 "언론 왜곡에 책임을 물어야 한다던 이재명 대통령의 발언대로라면 김 의원의 주장은 영락없는 '책임 추궁감 발언'"이라고 지적했다.

서울시는 또 "터무니없는 의혹 제기로 특검 수사를 증폭시켜 야당 소속 지자체장들에게 내란 프레임을 씌우려는 저급한 정치 공세를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.





앞서 김병주 더불어민주당 의원은 12·3 비상계엄 선포 직후 서울·강원·대구·경북 등 국민의힘 소속 지자체에서 청사 폐쇄 정황이 있었다며, 지자체장들의 계엄 동조 의혹에 대한 특검 수사를 촉구했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

