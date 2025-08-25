청송군, 파천면 중평리 경로당 준공식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

함께 이겨낸 고통, 함께 나눌 따뜻한 쉼터

경북 청송군은 지난 22일 중평리 경로당 리모델링 준공식을 개최했다.

이날 행사에는 윤경희 청송군수를 비롯해 심상휴 청송군의회 의장, 신효광 경북도의회 의원, 윤영경 청송군의회 부의장을 포함한 청송군의회 의원 전원, 마을주민 등 100여명이 참석해 자리를 빛냈다.

중평리 경로당은 2025년 3월 대형산불로 기존 건물이 전소되는 아픔을 겪은 뒤, 군과 지역사회가 힘을 모아 마을회관을 증축·리모델링한 시설이다. 이번 공사로 경로당은 어르신들의 여가선용과 화합, 소통의 공간으로 새롭게 탈바꿈했다.

준공식은 경로회장 인사말과 군수 축사 등으로 진행됐으며, 참석자들은 어르신들의 새로운 보금자리 마련을 축하하고 건강과 행복을 기원했다.

신명희 경로회장은 "산불 피해로 큰 어려움이 있었지만 많은 분의 도움으로 다시 편히 모일 수 있는 경로당을 마련하게 돼 기쁘다"며 "관심과 지원을 아끼지 않으신 모든 분께 깊이 감사드린다"라고 전했다.





윤경희 군수는 "중평리 경로당이 어르신들이 쾌적한 환경에서 여가 활동을 즐기고 주민 간의 교류와 화합이 증진되는 공간이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 어르신들의 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

청송군청.

