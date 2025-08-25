경주시의회, 'APEC 놀이터: 의회랑 놀자' 행사 개최…시민·관광객 참여로 APEC·지방의회 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주시의회(의장 이동협)는 최근 황남동주민자치센터 앞에서 지방분권시대에 발맞춰 지방의회 역할을 널리 알리고 2025 APEC 정상회의 성공개최 분위기를 확산시키고자 'APEC 놀이터: 의회랑 놀자' 행사를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 지난 23일 경주시의회가 주관하는 시민참여형 대외 행사로 경주시민은 물론 국내·외 관광객이 함께 어울릴 수 있는 참여형 축제를 만드는 것에 주안점을 두고 준비됐다.

다양한 경주의 관광지 중 특히 많은 관광객이 찾는 황리단길에서 진행된 이번 행사는 APEC·의회 전시관, O/X 퀴즈, 전통 갓 만들기, 포토존, 전통 윷놀이 체험 등 다채로운 체험 부스가 운영되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

행사 관계자는 "행사 중 다양한 전시 및 체험 부스를 운영함으로써 시민과 관광객들이 경주시의회에 대해 올바르게 이해하고 2025 APEC 정상회의의 인식을 제고할 수 있는 계기를 만들고자 노력했다"고 설명했다.

이동협 경주시의회 의장은 "지난해 12월 의회에서 개최한 'APEC 성공개최 세미나'에서 많은 시민분께서 시민참여형 행사의 필요성을 언급해 주셨고, 그에 대한 응답으로 이번 행사를 준비하게 됐다"고 말했다.





이락우 2025 APEC 정상회의 추진지원 특별위원장은 "알차게 준비한 이번 행사가 경주시민뿐만 아니라 관광객에게도 큰 호응을 얻은 뜻깊은 행사였다"면서 "뜨거웠던 여름만큼 앞으로도 APEC과 경주시의회에 열정 가득한 관심과 성원을 보내주실 것을 부탁드린다"고 전했다.





