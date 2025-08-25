보험연, 탄녹위와 저탄소 전환 촉진 위한 보험 역할 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 프레스센터서 세미나 개최

기후위기와 보험의 역할 등 발표

보험연구원이 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 '저탄소 전환 촉진을 위한 보험의 역할' 세미나를 열었다.

첫번째 세션 주제발표에서는 기후위기와 보험의 역할, 철강산업의 기후리스크 및 시사점, 국내 저탄소 전환보험 도입 방안 등에 대해 발표했다.

이승준 보험연구원 연구위원은 '기후위기와 보험의 역할'을 주제로 저탄소 전환과 기후적응 측면에서 보험산업이 고유의 사업모형을 통해 기후위기 대응에 기여하는 방법을 설명했다. 향후 보험산업의 역할을 확대하기 위한 제도적 방안 등도 제시했다.

정광민 포항공대 교수는 '국내 저탄소 전환보험 도입 방안'을 주제로 저탄소 전환분야 보험시장 조성을 위한 단기 전략으로 정책성 보험제도 구축과 이를 위한 전담조직 신설을 제언했다. 중장기 전략으로는 위험평가 전문기관과 기업 보험중개시장 활성화 등을 제시했다.

두번째 세션 토론에서는 최용상 이화여대 교수의 주재로 보험업계, 산업계, 학계 등 각계 전문가들이 패널로 참여해 열띤 토론을 펼쳤다. 토론참여자들은 저탄소 전환의 난제로 꼽히는 기술개발 실패, 시장수요 변화, 투자 불확실성 등 전환리스크에 대응하기 위한 해법과 산업계와 보험업계 간 협력 방향에 대해 깊이 있게 논의했다.

김종률 탄녹위 사무차장은 "보험산업이 디딤돌이 된다면 우리 기업의 저탄소 전환에 큰 도움이 될 것"이라며 "보험업계에도 새로운 시장이 열려 산업과 보험이 함께 도약할 기회가 될 것"이라고 말했다.





안철경 보험연구원장은 우리 경제의 친환경·저탄소 전환 과정에서 보험산업이 할 수 있는 역할의 중요성에 대해 강조했다. 그는 "보험산업의 기여를 뒷받침할 수 있는 정부의 제도적 지원과 함께 공사협력을 통한 역할분담이 필요하다"고 전했다.





