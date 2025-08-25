서울옥션, 타계 20주기 백남준 특별전 개막…'위대한 통찰력: 백남준과 시대의 작가들'

비디오아트 창시자 백남준 특별전

앤디 워홀, 이불, 올라퍼 엘리아슨 함께 조명

키아프·프리즈 기간, 컬렉터 소장전 개최

서울옥션은 비디오 아트의 창시자이자 전위예술의 선구자 백남준의 타계 20주기를 기념해 특별전 '위대한 통찰력: 백남준과 시대의 작가들'을 다음 달 25일까지 서울 강남구 신사동 서울옥션 강남센터에서 개최한다고 25일 밝혔다. 전시에는 백남준을 비롯해 시대를 꿰뚫는 통찰력을 선보인 작가 6명의 작품 25점이 출품될 예정이다.

백남준의 ‘에디슨’(1995). 서울옥션

이번 특별전은 '예술은 미래를 사유하는 것'이라는 핵심 철학을 바탕으로 예술과 기술, 그리고 인간의 관계를 조명한 백남준의 작업을 조명한다. 기술을 창조와 사유의 도구로 활용한 백남준의 작품세계는 인공지능(AI)으로 대표되는 첨단기술이 시대의 화두로 떠오른 오늘날 새로운 사유의 가능성을 제시한다는 점에서 의미가 크다.

전시에선 백남준이 동서양의 위대한 인물들에게 헌정한 로봇초상 시리즈를 선보인다. 각 분야에서 혁신적인 발명과 진보를 이룬 선구자들의 모습을 현대적 로봇의 형태로 담아낸 모습에서 작가의 철학적 깊이를 엿볼 수 있다.

키네틱 아트 작품 'K-567'도 전시된다. 원격 조종으로 움직였던 이 로봇은 1995년 서울 강남에서 도로 위를 걷다가 자동차와 충돌하는 퍼포먼스를 통해 문명 발전이 낳은 어두운 그림자를 경고한 바 있다. TV 화면에 비친 자신의 모습을 바라보는 'TV Rodin'은 순환구조를 통해 동양의 사상과 서양의 기술이 결합하는 백남준 예술 철학의 정수를 보여준다.

백남준과 같은 시대 속에서 기술과 매체가 만든 시각 환경을 실험하며 예술의 지평을 넓힌 작가들의 작품도 함께 전시된다. 대량생산 기술이 낳은 이미지를 새로운 예술 언어로 바꾼 앤디 워홀, 차용과 복제를 통해 원본성에 대한 질문을 던진 리차드 페티본, 일상의 오브제를 예술로 승화시킨 탐 웨슬만 등의 작품이다. 또한 기술과 사회적 권력의 관계를 드러내는 이불, 기술을 통해 자연과 인간의 연결을 탐구하는 올라퍼 엘리아슨의 작품도 함께 선보인다.

키아프와 프리즈 서울이 열리는 시기인 만큼 서울옥션은 이번 전시 외에 다양한 콘텐츠를 마련했다. 강남센터에서 9월23일 열리는 '제186회 미술품 경매' 출품작의 사전 공개전시, 컬렉터 소장전을 동시에 진행한다.





'위대한 통찰력: 백남준과 시대의 작가들' 전시는 서울옥션 강남센터에서 오는 29일부터 9월25일까지 진행한다. 전시 시간은 매일 오전 10시부터 오후 7시까지이며 누구나 무료로 관람할 수 있다.





