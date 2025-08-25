전진선 군수 "체계적인 노인복지 정책…어르신 행복시대 열겠다"

양평군, 초고령화 사회에 전국 최고 수준의 대응

양평군노인복지관·노인대학·AI돌봄 활기찬 노후 지원

치매안심센터 직영·교통비 지원 등 체감형 정책 강화

경기 양평군은 현재 노인인구가 4만여 명으로 전체 인구의 32%를 차지하고 있으며 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘는 초고령 사회에 진입했다. 이는 단순한 인구 구조 변화가 아니라 지역 사회 전체의 미래와 직결되는 문제다.

어버이날 기념행사. 양평군 제공

25일 양평군에 따르면 군은 이 불가피한 현실을 위기 아닌 기회로 전환하기 위해 '존경과 행복으로 채워지는 노년'을 군정 최우선 과제로 삼고 다양한 복지정책을 펼치고 있다.

전진선 양평군수는 취임사에서 "한겨울 외딴집에서 떨고 있는 독거노인의 아픔은 군수의 책임이어야 한다"고 밝힌 바 있다. 이는 노인 문제를 개인이 아닌 사회가 함께 책임져야 할 가치로 바라보는 선언이었다. 군은 이를 실천하기 위해 노인 돌봄에서 나아가 존경받는 삶, 활기찬 노후를 지원하는 시스템을 구축하고 있다.

양평의 노인 복지는 단순한 돌봄을 넘어, 어르신들의 삶에 활력과 의미를 불어 넣고 있다. 그 중심에는 양평군노인복지관이 있다. 지난해 개관하여 하루 평균 700여명의 어르신이 찾는 전국 최대 규모를 자랑하는 양평군노인복지관은 단순한 쉼터를 넘어 어르신들의 주체적인 삶을 지원하는 평생학습이 장으로 기능하며 양평군 노인 복지의 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

평생교육 취미·여가지원사업, 지역복지사업, 건강생활지원사업 3대 영역에 걸쳐 108개에 달하는 다채로운 프로그램을 운영하여 어르신들의 새로운 취미를 발견하고, 삶의 활력을 되찾는 데 큰 역할을 하고 있다. 정보화, 외국어, 교양인문, 예능, 문화, 체육, 요리, 동아리활동 등 어르신들의 다양한 수요를 반영한 분야별 맞춤형 프로그램 제공으로 노년의 삶을 풍요롭게 만드는데 기여하고 있다.

노인의날기념식 행사. 양평군 제공

스마트폰으로 쉽게 배우는 AI, 컴퓨터실생활업무활용과 같은 시대 흐름에 맞춘 정보화교육 프로그램은 어르신들이 사회 구성원으로서 디지털 사회에 소외되지 않고 살아갈 수 있도록 돕고 있으며, 고고장구, 헬스교실, 노래교실 등 취미와 여가를 위한 프로그램은 어르신들의 신체적, 정신적 건강을 증진시키며, 삶의 만족도를 높이고 있다. 파크골프 지도자반, 바리스타 자격증반 같은 전문적인 자격증 과정은 어르신들에게 새로운 일자리와 사회 참여의 기회를 제공하는 역할을 하고 있다.

어르신들의 잠재력을 깨우고, 배움의 열정을 꽃피울 수 있는 평생교육 프로그램은 양평군 노인복지 정책의 핵심으로써 양평군은 또한, 어르신들의 지속적인 배움을 지원하기 위해 노인대학을 운영하고 있다. 명문대학, 동부노인대학, 서부노인대학 3개소를 운영 중이며 각각 양평읍, 용문면, 서종면 권역별로 위치하여 접근성을 높였다. 이들 노인대학은 교양, 건강, 여가 선용, 교통안전 및 폭력 예방 교육 등 어르신들의 실생활에 필요한 유익한 강의를 제공하며, 평생 학습의 가치를 실현하고 있다.

아울러 행복한 노년의 삶을 위한 필수불가결한 요소인 건강 복지 정책 또한 주목받고 있다. 고령화 사회에 삶의 질을 위협하는 가장 위험한 질병인 치매에 대한 대응 정책을 강화하였다.

동부노인대학 졸업식. 양평군 제공

양평군은 올해부터 치매안심센터를 직영 체제로 전환해 보다 체계적인 관리에 나서고 있으며 현재 등록 환자 수는 2천여 명에 이른다. 경로당을 방문해 조기검진과 인지검사, 교육을 병행하는 '기억담은 양평청춘열차' 프로그램도 운영 중이며 치매 치료비와 기저귀, 요실금 팬티 등 조호물품 지원도 확대하고 있다. 복지와 보건이 결합된 이 같은 돌봄 모델은 치매라는 무거운 주제를 가정과 마을이 함께 이겨내도록 돕고 있다.

특히 독거노인을 위한 인공지능(AI) 안부 살핌 서비스는 눈길을 끈다. 한국전력공사와의 업무협약으로 노인 가구의 전력사용량 및 통신데이터 AI 분석을 통해서 이상징후를 점검하는 기술로 위기징후 감지자를 읍·면 공무원 및 명예사회복지 공무원이 안부를 확인해 고독사 방지와 응급 상황 대처에 기여하고 있다.

양평군은 또한 어르신들이 체감할 수 있는 교통 복지에도 힘을 기울여 대중교통 이용이 어려운 어르신들의 이동권을 보장하기 위해 만 70세 이상 어르신을 대상으로 '어르신 교통비 지원사업'을 10월부터 시행할 예정이다. 경기도 어르신 교통 혜택 확대 시범사업으로 선정된 이 사업은 수도권 내 광역·시내·마을버스 및 GTX 요금을 지원하며 연간 최대 36만원까지 지원함으로써 어르신들의 경제적 부담을 덜어줄 뿐만 아니라 이동권 보장을 통해 사회활동을 활성화하고 행복한 노후를 지원하는 데 도움을 줄 것으로 전망하고 있다.





전진선 군수가 노인의날 기념식 행사에서 인사말을 하고 있는 모습. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "어르신들이 존경받고 행복하며 건강한 삶을 누리는 것은 우리 사회가 추구해야 할 가장 가치 있는 목표이다. 피할 수 없는 인구구조의 변화 속에서 양평군은 이 시대적 과제를 가장 모범적으로 해결해 나가고 있다"며 "앞으로도 어르신들의 삶의 질을 향상시키고, 활기찬 노후를 보장하기 위해 다각적이고 체계적인 노인복지 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

