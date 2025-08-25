흰색 베개에 빨간 숫자 6개 뭐지?…감금된 여성 살린 中 배달기사의 촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"위험신호라 직감" 숫자적힌 베개보고 신고

6동의 25층서 30시간 갇힌 여성 발견

배달 기사 기민한 대응으로 생명 구해

중국의 한 배달 기사가 길가에서 피 묻은 베개를 발견하고 30시간 동안 방에 갇힌 여성을 구한 사연이 알려져 화제다.

중국의 한 배달기사가 '110 625'라고 적힌 베개를 보고 고립된 여성을 구조한 사실이 알려졌다. SCMP

AD

24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 12일 오후 중국 쓰촨성 러산시에서 배달 아르바이트를 하고 있던 대학생 장모씨는 주택가 인근 길가에서 검붉은 액체로 '110 625'라는 숫자가 적힌 흰색 베개를 발견했다.

누군가 위험 신호를 보냈다고 판단한 장씨는 즉시 경찰에 신고했다. 경찰은 인근 호텔 직원의 진술을 통해 이 디자인의의 베개가 한 민박집에서 사용되고 있는 것을 파악했다. 폭력 범죄나 납치 등의 범죄를 의심한 경찰은 베개에 적힌 '625'이 동과 호수를 의미한다고 판단, 이 민박집 건물의 6동의 25층으로 출동했다.

강제로 문을 열고 집 안으로 진입한 경찰은 침실에서 고립된 집주인 주모씨를 발견했다. 주씨는 청소를 하기 위해 방 안에 들어갔다가 강풍으로 문이 세게 닫혀 갇힌 상태였다. 문이 닫히는 과정에서 잠금장치가 고장 났고, 휴대전화도 거실에 있어 도움을 요청할 수 없었다.

그는 문을 발로 차는 등의 방식으로 고립된 사실을 이웃에게 알리려고 했으나 이웃에게 닿지 않았다. 또 창문으로 빨간 곳을 걸고, 창 바깥으로 물건을 떨어뜨려 사람들의 주의를 끌려고 시도했으나 누구도 주씨의 상황을 알아차리지 못했다.

물과 음식은 물론 화장실조차 이용할 수 없는 상태로 30시간 동안 갇혀 있던 주씨는 결국 절박한 마음에 손가락을 깨물어 피를 내고, 그 피로 흰 베개에 '110 625'라고 적어 창밖으로 던졌다.

주씨는 자신의 상황을 알아채 준 장씨에게 사례금 1000위안(약 19만원)을 전하려 했으나 그는 끝내 거절했다. 장씨는 "그저 작은 친절에 불과하다. 누구라도 경찰에 신고했을 것"이라고 말했다.

이 소식이 알려지자 장씨가 소속된 배달업체는 장씨에게 포상금 2000위안(약 38만원)을 지급했다.





AD

중국 사회관계망서비스(SNS)에서는 장씨 행동에 대한 칭찬이 이어졌다. 현지 누리꾼들은 "배달원이 정말 똑똑하게 대처했다", "큰일을 했다", "음식 배달만 할 수도 있는데 문제를 발견하고 행동한 책임감이 대단하다"고 반응했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>