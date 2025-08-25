고창군, '갯벌 바다쓰레기 줍기 대회' 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 5일까지 접수…참가비 무료

전북 고창군이 오는 30일부터 '2025년 고창갯벌 바다쓰레기 줍기 대회' 참가자를 모집한다.

25일 군에 따르면 이번 대회는 세계자연유산으로서의 고창갯벌의 가치와 갯벌 보전의 중요성을 알리고 환경 보호 실천을 촉진하기 위해 기획됐다.

고창갯벌 바다쓰레기 줍기 대회 참가자 모집 포스터. 고창군 제공

행사는 내달 27일 고창군 심원면 외죽도와 람사르고창갯벌센터 일원에서 개최된다. 주요 프로그램으론 ▲고창갯벌 해양쓰레기 줍기 대회 및 시상식 ▲해양쓰레기 문제와 시민과학의 힘에 관한 강연 ▲외죽도 컵케이크 만들기 체험 등이 진행될 예정이다.

참가 자격은 고창갯벌 보전에 관심 있는 초등학생 3학년 이상 누구나 신청 가능하며, 3~5인 팀을 기준으로 총 50명을 선착순 모집한다. 참가 신청은 오는 30일부터 내달 5일까지 인터넷을 통해 접수하며, 참가비는 무료다.

이번 대회에서는 수거한 해양쓰레기 무게가 가장 많은 팀에게 '대상'이 수여되며, '최우수상'은 외국기인 쓰레기나 생물에 영향을 준 쓰레기를 많이 수거한 팀에게 주어진다.





최순필 군 세계유산과장은 "갯벌 생태계 보호와 시민 참여 기반의 과학적 환경 관리가 더욱 활성화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

