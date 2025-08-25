스페이스X, 화성 우주선 '스타십' 10번째 시험 발사 연기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발사 17분 전 "지상시스템 점검 시간 확보위한 것"

스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 '스타십'의 10번째 지구궤도 시험 발사가 연기됐다.

로이터연합뉴스

AD

24일(현지시간) 스페이스X는 발사를 앞두고 "오늘 예정됐던 스타십의 10번째 비행은 중단됐다"고 밝혔다.

이날 스타십은 현지시간 오후 6시30분 미국 텍사스주 보카치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사될 예정이었다. 스페이스X는 발사 17분 전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발사를 중단한다고 알렸다. 스페이스X는 "지상 시스템 문제를 점검할 시간을 확보하기 위해"라고 설명했다. 지상 시스템은 발사대와 발사를 지원하는 주변 인프라를 의미한다.

높이 121ｍ의 스타십은 상단의 우주선과 33개의 엔진을 갖춘 강력한 추진체 '슈퍼헤비'로 구성된다. 이번 10번째 시험 발사에서는 발사 3분 뒤 상단부 우주선과 부스터가 분리되고, 부스터는 발사장으로 돌아오지 않고 멕시코만 바다에 낙하할 예정이었다. 우주선은 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 모형 8기를 배치하고, 우주 공간에서 엔진을 짧게 점화하는 실험도 진행할 예정이었다.





AD

앞서 시도한 7~9차 시험 발사는 모두 실패로 끝났다. 지난달에는 10차 발사를 준비하다가 폭발한 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>