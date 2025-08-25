세종시, 인구주택 총조사 현장조사원 157명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종시는 내달 17일까지 2025 인구주택총조사 현장 조사 업무를 담당할 조사원을 모집한다고 25일 밝혔다.

인구주택총조사는 통계청이 주관하는 5년 주기의 조사로, 인구·가구·주택에 관한 읍면동 단위 종합적인 정보를 파악해 정책 수립, 연구기관 등의 기초자료로 활용된다.

인구주택총조사는 10월 22일부터 11월 18일까지 인터넷 및 전화조사, 조사원 방문 면접조사가 이뤄질 예정이다. 조사원은 표본 대상 가구로 선정된 3만 2703가구를 찾아 ▲인구 31개 ▲가구 11개 등 총 42개 문항에 대한 방문 면접조사를 하게 된다.

모집 인원은 모두 157명이며 지역 내에 거주하는 18세 이상 통계조사에 대한 책임감이 있는 사람이면 누구나 지원할 수 있다. 접수는 시청 홈페이지 누리집 채용 공고 또는 인구주택총조사 누리집에서 하면 된다. 합격자 발표는 내달 24일 이후 개별 휴대전화 문자로 안내할 예정이다.





이용일 기획조정실장은 "인구주택총조사에 세종시민의 좋은 답을 듣는 성실하고 책임감 있는 분들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



