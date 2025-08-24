"그림의 떡이다"…도미노피자·파리바게뜨 '품절 대란' 무슨 일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SKT 'T멤버십 고객 감사제' 할인쿠폰

빵 매대 '텅텅'·홈페이지 접속 마비 등

SK텔레콤의 'T멤버십 고객 감사제'로 도미노피자·파리바게뜨 등에 주문이 몰리면서 홈페이지 접속이 마비되거나 물건이 동나는 일이 벌어졌다.

SKT 고객감사제로 매대가 텅 비어버린 서울의 한 파리바게뜨 매장 매대 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

24일 유통업계 등에 따르면 이날 오후 5시 현재 도미노피자 홈페이지와 애플리케이션(앱) 접속이 마비됐다. SKT가 소비자 혜택을 위해 이달부터 오는 12월까지 매달 제휴업체 3곳을 선정해 50% 이상의 할인 행사를 진행하고 있기 때문이다. 약 2249만명의 SKT 가입자가 기간 내에 T멤버십 앱에서 제휴사 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이런 상황 때문에 대상 제휴사들에 주문이 폭주해 이 같은 상황이 일어난 것이다.

특히 도미노피자는 50~60% 할인 첫 주말인 23~24일 홈페이지와 앱 접속 지연이 반복됐다. 도미노피자 홈페이지나 앱에서만 할인 쿠폰을 쓸 수 있어 더욱 접속이 마비된 것으로 보인다. 여러 사회관계망서비스(SNS)에는 "도미노피자 대란", "앱에서 선택하는 메뉴마다 재료 소진이라고 나온다"는 등의 토로가 이어졌다. SKT는 내달 4일까지 도미노피자 배달 50%(최대 2만5000원) 할인이나 포장 60%(최대 3만원) 할인을 제공한다.

파리바게뜨 매장에서도 비슷한 상황이 벌어졌다. 앞서 SKT는 파리바게뜨 매장에서 50% 할인(최대 1만원)을 진행했다. SNS에는 파리바게뜨 매장 상황이라며 텅 빈 매대 사진들이 공유됐다. 이를 본 누리꾼들은 "전쟁 났느냐", "빵이 한 개도 없어 놀랍다", "직원이 더는 빵이 나올 수 없다고 했다", "우리나라 사람들은 빵심으로 산다", "쿠폰이 있어도 못 산다니 그림의 떡"이라는 등의 감상을 쏟아냈다.

또 SKT는 이달 또 다른 제휴사인 스타벅스에선 지난 1일부터 아메리카노 톨(Tall) 사이즈 1잔을 무료 제공 중이다. 이용 기간이 다음 달 30일까지로 상대적으로 길어 '대란 사태'는 없었다. 아울러 9월 이후 할인 계획은 아직 공개되지 않았다. SKT는 올해 고객 감사패키지에만 약 5000억 원 규모를 투입할 계획이다.





한편 SKT가 고객 신뢰 회복을 위해 진행하는 고객감사제의 영향으로 '위약금 면제' 결정 이후 크게 늘었던 번호이동 수치도 감소세를 보였다. 앞서 SKT가 위약금을 면제한 지난 7월 5일부터 14일까지 10일간 일별 번호이동 수치는 2만 2657~6만 1166명이었으나, 이번 주 일일 번호이동 수치는 1만 명 미만인 것으로 전해졌다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

