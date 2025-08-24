이란, 이스라엘 연계 테러리스트 6명 사살…2명 체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이란 당국이 이스라엘과 연계된 테러리스트 6명을 사살했다고 국영 IRNA 통신이 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이란 남동부 시스탄발루체스탄주 정보당국은 동부 국경지대로 침투해 테러를 준비하던 무장대원 6명을 사살하고 2명을 체포했다. 교전 과정에서 이란 군경 3명도 부상했다.

이들은 M4, M16 소총과 수류탄, 유탄발사기, 자살폭탄 조끼 등으로 무장한 상태였다. 이란 정보당국은 "이들이 공격하려 한 목표는 이스라엘이 최근 '12일 전쟁'에서 공습했던 군사 시설과 일치한다"며 이스라엘 배후설을 주장했다. 체포된 인원은 이란 국적자가 아닌 것으로 확인됐으나 정확한 출신 국가는 공개되지 않았다.

이번 발표는 전날 같은 지역에서 무장 괴한의 습격으로 경찰관 5명이 숨진 사건 직후 나왔다. 시스탄발루체스탄주는 파키스탄과 국경을 맞대고 있으며, 분리주의 세력의 잦은 무력 공격으로 긴장이 지속되는 지역이다. 지난달에도 현지 사법부 건물이 공격을 받아 5명이 숨지고 13명이 부상한 바 있다.





이란과 이스라엘은 지난 6월 이스라엘이 이란 핵시설을 공습하면서 12일간 무력 충돌을 벌였다. 당시 이스라엘 정보기관 모사드가 주도한 작전으로 이란의 군사·정보 체계가 상당한 타격을 입었다는 평가가 나왔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

