삼성의 차세대 펠티어 냉각 기술, '100대 혁신 기술' 선정

'R&D 어워드' 수상…존스홉킨스대 산학협력

삼성전자는 존스홉킨스대학교 응용물리학연구소가 산학협력을 통해 진행한 '차세대 펠티어 냉각 기술' 연구가 '2025 R&D(연구개발) 100 어워드'의 '100대 혁신 기술'로 선정됐다고 24일 밝혔다.

1963년에 제정된 R&D 100 어워드는 '산학 혁신의 오스카상' '공학의 노벨상'으로 불린다. 미국 'R&D 월드 매거진'이 주관해 매년 과학기술 분야 발전에 기여한 가장 100대 과학기술을 선정한다.

삼성전자와 존스홉킨스대학 연구팀이 개발한 나노 박막 펠티어 소자와 고효율 펠티어 냉장고. 삼성전자

R&D 월드 매거진은 삼성리서치 라이프솔루션팀과 존스홉킨스대 연구진이 세계 최초로 나노 공학 기술을 활용해 '고성능 박막 펠티어 반도체 소자'를 새롭게 개발하고, 이를 활용한 고성능 펠티어 냉장고를 실증하는 데 성공했다고 수상 이유를 밝혔다.

또 반도체 박막 증착 방식의 생산 공정을 도입해 기존 냉매 대비 냉각 효율을 약 75% 향상시키고, 소형화·경량화도 동시에 달성했다고 언급했다. 해당 논문은 지난 5월 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.





펠티어 냉각 기술은 냉매를 사용하지 않는 친환경·비화학적 차세대 냉각 방식이다. 빠르고 정밀한 온도 제어가 가능해 가전·반도체·의료기기·전장·데이터센터 등 다양한 활용 가능성을 주목받고 있다. 이준현 삼성전자 삼성리서치 라이프솔루션팀 부사장은 "상용화 가능한 과학 기술을 평가하는 세계적 권위의 'R&D 100 어워드'를 수상하게 돼 큰 영광"이라며 "차세대 펠티어 냉각 기술이 혁신성과 실용성을 동시에 인정받았다는 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

