1시간도 맡기는 '서울형 시간제 어린이집', 전 자치구 확대

7개소 신규 운영으로 25개 자치구서 운영

미취학 아동 누구나 시간 단위 돌봄 인기

'서울시보육포털'에서 어린이집 예약 시작

누구나 시간 단위로 미취학 자녀를 맡길 수 있는 '서울형 시간제전문 어린이집'이 25개 전 자치구로 확대된다. 양육자들은 집 근처에서 보다 편리하게 시간제 보육을 이용할 수 있게 됐다.

24일 서울시는 기존 18개 자치구에 더해 9월부터 나머지 7개 자치구에서도 '서울형 시간제전문 어린이집' 운영을 새롭게 시작한다고 밝혔다.

9월부터 새롭게 운영하는 '서울형 시간제전문 어린이집'인 성동구 구립 왕십리하나어린이집 전경. 서울시

9월부터 신규 운영하는 7개소는 ▲종로구 초동어린이집 ▲성동구 구립왕십리하나어린이집 ▲동대문구 메꽃어린이집 ▲중랑구 구립 드림어린이집 ▲마포구 삼성아이마루어린이집 ▲영등포구 아토어린이집 ▲서초구 서초구립 서초성모어린이집이다.

'서울형 시간제전문 어린이집'은 기존 어린이집의 유휴 공간을 활용해 취학 전 보육 연령대(6개월~7세) 아이라면 필요할 때 누구나, 시간 단위로(월 60시간 한도, 이용료 시간당 2000원) 이용할 수 있는 시간제 보육 서비스다. 저출생 극복을 위한 서울시 '탄생응원 서울 프로젝트'의 하나로 지난해 6월 시작했다. 병원 진료 등 급한 일이 생겼을 때나 밀린 집안일을 해야 할 때, 운동 등 재충전의 시간이 필요할 때, 유치원 등 방학기간일 때 마음 편하게 아이를 맡길 수 있어 시행 후 이용 수요가 꾸준히 이어지고 있다. 올해 1~7월(7개월)에만 2875건, 1만2419시간의 서비스를 제공했다.

신규 운영 어린이집(7개소)은 9월부터 이용할 수 있다. 8월 25일부터 '서울시보육포털'에서 이용 예약이 가능하다. 이용요금은 시간당 2000원이며, 운영시간은 평일 오전 7시 30분부터 저녁 7시 30분까지다.





마채숙 서울시 여성가족실장은 "서울형 시간제전문 어린이집이 육아휴직 제도 활성화로 양육자들의 피로를 덜고 긴급하게 발생하는 보육 공백을 해소하는 데 기여할 것"이라며 "부모가 걱정 없이, 행복하게 자녀를 양육할 수 있도록 체감도 높은 정책을 지속적으로 마련해 아이 낳고 키우기 좋은 도시 서울을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

