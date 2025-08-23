중국인 여성 투숙객 방에 침입한 60대 숙소 주인…경찰 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙소 주인, 잠든 여성 방에 무단 출입

"술·약 때문"…경찰, 내사 진행

인천 중구의 한 숙소에서 외국인 여성 객실에 주인이 무단으로 들어갔다는 신고가 접수되면서 경찰이 관련 사실 확인에 나섰다.

23일 인천 중부경찰서는 60대 남성 A씨를 주거침입 혐의로 내사하고 있다고 밝혔다. A씨는 자신이 운영 중인 게스트하우스에서 투숙 중이던 중국 국적의 20대 여성 B씨의 객실에 허락 없이 들어간 혐의를 받고 있다.

사건은 지난 20일 오전 3시께 발생했다. 피해 여성은 자정 무렵부터 숙소에 머무르고 있었으며, 사건 당일 새벽 A씨로부터 "자고 있느냐"는 메시지를 받았다고 한다. B씨는 답장을 하지 않은 채 침대에 누워 있었고, 얼마 지나지 않아 객실의 비밀번호 도어락이 열리며 A씨가 방 안으로 들어왔다고 주장했다.

신고를 접수한 경찰은 즉시 현장에 출동해 A씨를 경찰서로 동행했고, 통역을 통해 피해 여성의 진술을 확보했다. B씨는 조사 과정에서 "한국어가 능숙하지 않아 '쏘리(sorry)'라고 말하며 상황을 피하려 했으나, A씨가 침실까지 들어와 두려움을 느꼈다"고 진술했다.

B씨는 사건 직후 중국 SNS '샤오홍슈'에도 피해 사실을 공유했다. 그는 게시글에서 "갑작스러운 침입으로 극심한 공포를 느꼈고, 가까스로 저항해 경찰에 도움을 요청했다"고 밝혔다. 이어 "A씨는 사후 '좋아해서 그랬다', '술과 약 때문이었다'며 메시지를 보내왔지만, 그의 행동은 어떤 이유로도 용납될 수 없다"고 주장했다.

B씨가 공개한 일부 메시지에는 A씨가 "그냥 대화를 더 나누고 싶었다", "사업 이야기를 하려던 것뿐"이라고 해명한 내용도 포함돼 있었다. 그러나 B씨는 "그 어떤 변명도 납득되지 않는다"며 "보상이나 합의는 바라지 않는다. 다만 다른 여성 여행자들이 같은 피해를 겪지 않길 바란다"고 강조했다.

경찰은 현재 정확한 사실관계를 파악 중이며, 피해자 조사와 함께 A씨의 행위가 성범죄에 해당하는지 여부도 들여다보고 있다.





경찰 관계자는 "현장 출동 당시 임의동행 형태로 조사를 시작했으며, 추후 수사 상황에 따라 혐의 적용 여부를 판단할 계획"이라고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

