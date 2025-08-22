장동혁 "내부총질 세력 못 품어…표 얻으려 입장 안 바꿔"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'결선진출' 장동혁 "당 혁신 절박해"

"낡은 투쟁 방식 버려야…金과 차별"

국민의힘 신임 당대표 선거 결선에 진출한 장동혁 후보가 22일 "저는 당대표가 정치인생 마지막이 아니라 정치인생의 시작인 사람"이라며 "저의 정치생명을 걸고 당을 혁신해야만 하는 절박함이 있다"고 강조했다.

국민의힘 당 대표 결선투표 진출자 장동혁 후보가 22일 충북 청주시 오스코에서 열린 제6차 전당대회에서 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

장 후보는 이날 오후 충북 청주 오스코에서 열린 제6차 전당대회가 끝난 후 기자들과 만나 "저는 현재에서 출발해서 당을 미래로 끌고 갈 수 있는 후보"라며 이같이 말했다.

장 후보는 "전 지금까지 유불리에 따라서 쟁점 이슈에 대해 입장을 바꾼 적이 없다"며 "당의 통합이나 단일대오에 대한 입장도 분명하다. 여러 가지 면에서 김문수 후보와 많은 차별점을 갖고 있다"고 강조했다.

장 후보는 김 후보가 특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색에 대비해 당사 1층에서 장기간 농성 투쟁한 것을 언급하며 "법리적으로 범죄와 관련성이 전혀 없고 어떤 압수수색 대상도 특정할 수 없어 특검이 집행하지 못한 것이지 당사를 누가 지키고 있기 때문이 아니다"라고 했다.

그러면서 "특검을 막아내고 거대 여당과 싸우려면 전략으로 싸워야 한다"며 "낡은 투쟁 방식을 버리고 새로운 방식으로 싸워야 한다"고 덧붙였다.

장 후보는 "당이 분열하고 결집된 모습을 보이지 못하면서 계속 선거에서 패배한다면 그 당의 존재 이유는 없다"며 "야당 역할을 제대로 하려면 단일대오가 필요하다. 내부총질 세력까지 다 품는 막연한 통합이 아니라 한 방향으로 함께 갈 수 있는 사람이 모여있는 단일대오"라고 했다.

장 후보는 "내란이 아직 안 끝났고 여전히 당이 내란동조 세력이라고 말하면서 당을 위험에 빠뜨리는 분과는 함께 갈 수 없다"고 덧붙였다.

결선에 진출하지 못한 안철수·조경태 후보 지지자를 유인할 방법 관련해선 "다른 후보를 지지한 표를 얻기 위해서 지금까지 제가 유지한 입장을 바꾼다면 당 대표가 될 자격 없는 사람"이라며 "결선 투표에서 불리하게 작용하더라도 전당대회에서 보인 입장을 바꿀 생각은 전혀 없다"고 했다.

장 후보는 이날 찬탄(탄핵찬성)파로 분류되는 양향자·우재준 후보가 각각 최고위원, 청년최고위원으로 뽑힌 것을 두고는 "당내에서 다른 목소리 자체가 없어야 한다고 말하는 것은 아니다"면서도 "치열하게 토론하고 당론을 정하면 당론을 따라야 한다"고 말했다.





장 후보는 "더불어민주당 지도부가 전부 충청 중원 인사로 포진해있다"며 "국민의힘에서도 중원을 끌고 갈 수 있는 정치인이 나타나서 충청인에 대한 미래 기대를 주지 못한다면 내년 지방선거에서 중원 싸움이 매우 어려워질 것"이라고 설명했다. 장 의원의 지역구는 충남 보령이다.





청주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

