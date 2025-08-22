"올해 놓치면 2027년까지 기다려야"…11년 만에 블랙문, 내일 밤하늘에 뜬다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희귀 천문현상 블랙문

2014년 3월 이후 11년만

오는 23일 밤하늘에 희귀한 천문 현상인 '블랙문'(Black Moon)이 떠오른다.

오는 23일 밤하늘에 '블랙문'이 뜰 것으로 예측된다. 유튜브 위온 캡처.

AD

21일(현지시간) 미국 우주과학 매체 스페이스닷컴은 올해 블랙문이 GMT(그리니치 평균시) 기준 이달 23일 오전 6시6분(한국시간 8월23일 오후 3시) 뜰 것으로 예측된다고 보도했다. 다만 한국에서는 오후 시간이어서 육안 관찰은 어려울 것으로 보인다.

블랙문은 공식 천문학 용어는 아니지만 태양과 달이 같은 방향으로 겹쳐 지구에서 달이 보이지 않게 되는 삭(朔) 현상이 한 달에 두 번 일어날 때 뜨는 초승달을 의미한다. 이 현상은 32개월 주기로 발생하는 보기 드문 현상이다. 세계적으로 마지막 블랙문은 2014년 3월이다.

이달 23일 이후 블랙문 현상 예상 시기는 2027년 8월31일 오후 5시 41분(GMT 기준), 이후 2028년 8월20일, 2030년 6월30일이 될 것으로 예상된다.

서양에서는 블랙문을 지구 종말이나 예수의 재림과 관련된 징조로 여겨왔다.





AD

매체는 "삭 현상으로 달빛이 없는 어두운 밤하늘은 평소 밝은 달이 떠 있는 시기에는 관측하기 어렵거나 불가능한 희미한 심우주 천체를 관측하기에 최적의 환경을 제공한다"며 "또 이 시기는 은하수의 밀집된 중심부를 연구하기에도 특히 좋은 시기"라고 전했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>