"오래 기억하겠습니다"…가평 수해 유가족, 군청에 커피차 보내 감사인사

유족, 군청에 200인분 커피 선물

경기 가평 폭우 때 급류에 휩쓸려 변을 당한 일가족 3명의 유족이 가평군청에 커피 차량을 보내 고마운 마음을 전했다.

경기 가평 폭우 때 급류에 휩쓸려 실종됐다가 숨진 채 발견된 일가족 3명의 유족이 22일 군청에 200인분 커피 차량을 보냈다. 가평군, 연합뉴스

22일 연합뉴스에 따르면 이날 유족은 군청에 200인분 커피 차량을 보냈다. 커피차 앞에는 '오래 기억하겠습니다. 고생 많으셨습니다'라는 문구가 적힌 현수막과 입간판도 세워졌다.

유족은 지난 10일 가평군 조종면과 상면 행정복지센터에 쿠키 상자를 보내기도 했다. 상자 겉면에는 '베풀어 주신 따뜻한 도움 덕분에 무사히 장례를 마치게 됐습니다. 마음속 깊이 감사드립니다'라는 문구가 적혔다.

숨진 일가족 3명은 지난달 20일 가평군 조종면의 한 캠핑장에서 시간당 최대 76㎜에 달하는 폭우를 피해 대피하던 중 급류에 휩쓸려 실종됐다. 이후 사고 당일과 실종 5일째, 12일째에 각각 발견됐다. 함께 대피하던 큰아들은 119에 구조됐다.

가평군은 사고 직후 현장에 온 유족을 직원들과 일대일로 연결해 숙소와 식사를 챙기고 매일 수색 상황을 설명하고 위로했다. 또 유족이 원하는 구역을 직접 수색할 수 있도록 장비를 지원하고 시신 수습 후에는 장례 절차도 도왔다.





이날 커피를 받은 한 직원은 "유가족의 따뜻한 마음이 고맙고 커피와 쿠키에 담긴 정성도 감동"이라며 "고인의 명복을 빌고 유가족이 하루빨리 일상을 회복하도록 돕겠다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

