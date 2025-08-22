전북도, '전주 올림픽 유치 홍보 서포터즈' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

접수는 12월 31일까지…국민 누구나 신청 가능

전북특별자치도가 국민과 함께 전주 올림픽 유치의 꿈을 실현하기 위해 '전주 올림픽 유치 홍보 서포터즈'를 모집한다.

전북도청 전경.전북도 제공

AD

22일 도에 따르면 홍보 서포터즈는 전주 올림픽 관련 소식을 개인 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 채널을 통해 자유로운 형식으로 홍보하게 된다.

또 전북도 공식 채널의 올림픽 게시물을 공유·좋아요 하는 방식으로 확산에 동참하고, 챌린지·해시태그 캠페인 등 주요 온라인 행사에도 참여할 예정이다.

모집 기간은 오는 12월 31일까지이며, 지원 자격은 전주 올림픽 유치에 관심 있는 국민 누구나 신청할 수 있다. 신청은 전북특별자치도 누리집에서 본인 인증 후 가능하다.





AD

유희숙 전북자치도 2036하계올림픽유치단장은 "이번 서포터즈는 국민 한 분 한 분이 전주 올림픽을 알리고 만들어가는 주인공이라는 취지로 마련됐다"며 "소속감을 바탕으로 모두의 꿈을 현실로 만드는 여정에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>