"재고처리 당한 듯"…'또간집' 샴푸 유통기한 논란되자 사과

유통기한 14개월 샴푸 판매로 논란

"사용여건 고려 못해, 깊이 사과드린다"

방송인 풍자가 진행하는 인기 유튜브 콘텐츠 '또간집'이 기획전에서 유통기한이 짧은 샴푸 제품을 판매해 논란이 되자 사과했다.

방송인 풍자가 진행하는 인기 유튜브 콘텐츠 '또간집'이 TS 샴푸 관련 논란에 대해 사과했다. 스튜디오 수제 유튜브

유튜브 제작사 스튜디오 수제는 20일 공지문을 통해 "'또살집'을 믿고 찾아주신 구독자분들께 먼저 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

'또살집'은 방송인 풍자가 맛집을 소개하는 '또간집' 콘텐츠 내 코너다. 제작사는 이를 통해 여러 브랜드와의 협업을 진행한다.

논란이 된 기획전에서는 TS 샴푸를 '1+1'로 저렴하게 살 수 있는 프로모션이 진행됐다. 이 상품은 2023년 10월 제조된 것으로 사용기한이 14개월에 불과해 "재고떨이가 아니냐"라는 비난이 나왔다.

'또살집' TS샴푸 홍보 포스터. 스튜디오 수제

수제는 "현재 판매 중인 제품은 약 14개월의 사용기한이 남아 있으며, 브랜드와의 수차례 검토를 통해 제품 자체에는 사용상 문제가 없음을 확인했다"고 설명했다.

이어 "남은 사용기한에 비해 최대 구매 수량(10세트)을 설정한 점은 고객님들의 사용 여건을 충분히 고려하지 못한 판매 방식이었다"며 "TS 샴푸 측으로부터 제품의 제조연월을 정확히 확인하지 못한 점에 대해 깊이 사과드린다"고 말했다.

아울러 "앞으로 같은 일이 재발하지 않도록 '또살집'에서는 판매 시작 시점으로부터 1년 이내에 제조된 제품만 판매될 수 있도록 철저히 검수하겠다"며 "이번 제품과 관련해서는 반품 비용을 돌려드리겠다"고 했다.





수제 측이 빠르게 논란 수습에 나섰지만 소비자 불만은 여전한 상황이다. 한 누리꾼은 "재고처리 당했다"며 "이런 기업은 불매해야 한다"고 지적했다. 다른 누리꾼은 "TS는 향후로도 구매 의사는 하나도 없다"며 "TS 측 채팅으로 문제있음을 지적해도 고객이 오해의 소지는 있다고 하면서도 반품비는 구매자부담이라고 일관하시더니 결국 또살집에서 부담하는 거였다"고 꼬집었다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

