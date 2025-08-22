케데헌 대박에 "뼈아프다"…아쉬움 가득한 OTT 업계 머리 맞댔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 국제스트리밍페스티벌 개막

민관 간담회 열고 미디어 발전 모색

OTT, FAST 플랫폼 韓콘텐츠 교두보로

다양한 AI 기술 더하고 글로벌 진출해야

정부와 민간이 함께 국내 온라인동영상서비스(OTT)와 광고 기반 무료 스트리밍 서비스(FAST)의 발전 방안을 찾기 위해 머리를 맞댄 자리에 "뼈 아프다" "가슴 아프다"는 탄식이 쏟아졌다.

이재명 대통령은 최근 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)의 매기 강 감독과 아리랑 국제방송에 출연해 K팝 산업의 미래에 관해 논의했다. 연합뉴스

한국의 전통문화와 K팝을 소재로 만들어져 국제적으로 열풍을 일으키고 있는 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 국내에서 제작되지 못했다는 점에 아쉬움을 토로한 것이다.

22일 부산 파라다이스호텔에서는 국제스트리밍페스티벌 행사의 일환으로 '국내 OTT FAST 산업의 AI 혁신을 위한 현장 간담회'가 열렸다.

과학기술정보통신부 주관으로 열린 이 행사는 류제명 제2차관과 강도성 방송진흥정책관, 최주희 티빙 대표, 김정한 CJ ENM 부사장, 김용수 삼성전자 부사장, 조병하 LG전자 전무 등 민관과 글로벌 K-FAST 얼라이언스 민간 의장을 맡고 있는 김성철 교수가 참석했다.

류 차관도 "가슴 아프다"…티빙 "문화 주권 찾고 생태계 만들 것"

이날 류 차관은 김 부사장에게 "케데헌을 우리가 제작할 순 없었나"라고 물었고, 김 부사장은 "사실 저희가 제일 아프다"는 말로 아쉬움을 드러냈다.

이어 그는 "양질의 콘텐츠가 계속 만들어지다 보면 선순환 구조에서 제2, 제3의 그 이상의 메가 히트 작품이 나올 수 있을 것"이라고 했다. 그는 "그런 부분을 더 열심히 하고 더 투자해서 좋은 작품을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

최주희 티빙 대표 역시 "저도 참 뼈아프다"며 케데헌이 국내 플랫폼을 통해 스트리밍됐다면 좋았을 것이라는 속내를 밝혔다. 그는 "우리 IP를 우리가 보유하면서 글로벌 시장으로 나갈 수 있는 방안을 강구하겠다"며 "문화 주권을 찾을 수 있도록 사명감 있게 생태계를 만들어가는 데 노력하겠다"고 밝혔다.

류 차관 역시 "가슴 아프다"는 심정을 전하면서, OTT와 FAST 플랫폼사와 광고주들이 함께 시너지를 내는 방안을 모색해야 한다고 강조했다. 그는 "케데헌과 같은 우리 문화 자산의 저력을 보여주는 작품을 우리 역량으로 만들고 국민 경제에 도움을 주는 선순환 구조를 만드는 게 숙제"라고 했다.

이날 업계 관계자들은 국내외 미디어 콘텐츠 시장을 진단하고, 양질의 K콘텐츠를 제작하고 인공지능(AI) 기술을 도입해 경쟁력을 갖추는 방안을 모색했다.

류 차관은 "콘텐츠 분야는 우리나라가 경쟁력이 있고 가장 큰 부가가치를 창출할 수 있는 영역"이라며 "AI나 우리가 가진 기술력이 합쳐지면 세계적으로 승부를 볼 수 있는 영역"이라고 말했다.

삼성·LG TV 전용 채널도 새로운 플랫폼으로 부상

삼성전자와 LG전자는 각각 자사 FAST 플랫폼 '삼성TV 플러스'와 'LG채널'을 통해 수억명의 해외 시청자들에게 한국 드라마, 케이팝 콘텐츠 등을 방영하고 있다. 최근에는 FAST 오리지널 콘텐츠도 제작되고 있는 상황이다. 단 FAST는 광고 수입을 기반으로 무료로 콘텐츠를 제공하는 만큼 광고 시장에 민감한데, 최근 관세 영향으로 FAST 시장의 성장세가 주춤하고 있다.

조병하 LG전자 전무는 "북미에서 FAST 서비스가 관세 정책 때문에 직격탄을 맞고 있다"며 "관세 영향을 받는 기업들이 제일 먼저 줄이는 게 광고 예산"이라고 말했다.

김용수 삼성전자 부사장 역시 "FAST 시청 시간이 늘어나곤 있지만 시장의 예측보다는 낮게 성장하고 있다"고 했다. 다만 그는 "해외에서 FAST에서 K콘텐츠를 많이 시청하고 있고 확실한 팬덤이 있다"면서 "AI가 학습-검색-추천할 수 있는 메타데이터를 충분히 확보하고, 콘텐츠 화질을 높이는 AI 기술도 필요하다"고 건의했다.

양준모 한국디지털광고협회 회장은 지난해부터 정부 예산 450억원을 들여 3100여건의 '수출 바우처 사업'을 진행하고 있는데, 국내 광고주가 해외 광고를 집행할 때 국내 플랫폼이 아닌 틱톡, 유튜브 등 외산 플랫폼이 주로 사용된다는 점을 지적했다. 양 회장은 "FAST 채널에 바우처 예산이 집행될 수 있도록 노력하고 있지만 광고주들이 보수적인 편"이라고 현장의 애로를 전했다.

정상원 이스트소프트 대표

AI 더빙 등 스타트업 해외 진출 방안 찾아야

아울러 AI 더빙 역시 해외시장에 콘텐츠를 원활하게 공급하기 위해 필요한 기술로 떠오르고 있다.

정상원 이스트소프트 대표는 "넷플릭스는 콘텐츠 제작에 한해 15조원 정도를 사용하는데, 그중에서 더빙에 쓰는 비용이 4.5조원이나 됐다"고 전했다. 이어 그는 "콘텐츠 제작 비용 중에서 30%가 현지화 비용으로 들어가는 부분이 인상적이었다"고 했다.

정 대표는 자사의 AI 더빙 서비스 '페르소AI'를 소개하며 "글로벌 사용자가 한국 사용자 수를 앞서가기 시작했다. 하루에서 몇천 명씩 신규가입이 일어나고 있다"고 밝혔다. 특히 교육용, 어린이, 게임 영상 순으로 AI 더빙이 활용되고 있다고 했다.

AI 더빙 전문 스타트업 '허드슨AI'의 신현진 대표는 "CJ ENM과 컨소시엄을 이뤄 3~4개월 내에 300시간 분량의 드라마를 더빙하는 작업을 진행 중"이라며 "스타트업과 미디어 대기업과의 협업이 AI 기술의 고도화를 빠르게 끌어올릴 수 있다"고 말했다.

그는 AI 스타트업들이 LG, 삼성 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 진출한다면 한국의 콘텐츠뿐만 아니라 K-AI 기술까지 해외에 알릴 기회가 열릴 것이라고 내다봤다.





김성한 쿠팡플레이 대표 역시 AI 스타트업과의 협업을 강조했다. 김 대표는 "대한민국이 이제 3대 AI 강국이 될 수 있도록 AI 생태계에 좀 도움이 될 수 있는 방법이 뭐가 있을까에 대해 고민하고 있다"고 했다. 이어 그는 "한국의 AI 스타트업들과 협업을 맺어 콘텐츠를 제공하거나 협업을 하면서 그들의 AI 제품들을 개선할 수 있는 방법들을 모색하고 있다"고 전했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

