부산 기장군, ‘우리동네 자람터 부모-자녀교육’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8월 23일∼10월 11일… 90가족 참여, 가족 유대·평생학습 확대

기장군(군수 정종복)은 오는 8월 23일부터 10월 11일까지 관내 '우리동네 자람터' 3개소에서 부모와 자녀 총 90가족이 함께하는 '우리동네 자람터 부모-자녀교육'을 운영한다.

이번 프로그램은 부산시 '평생교육 네트워크 구축사업'의 하나로, 신도시 형성과 함께 증가하는 평생학습 수요에 대응하고 35세∼55세 중장년층, 이른바 '끼인 세대'의 학습 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

교육은 아파트 등 유휴공간을 활용한 지역 연계 돌봄공간인 '우리동네 자람터'에서 진행된다. 자람터는 자녀양육 부담을 덜고 지역별 돌봄 수요의 불균형을 해소하기 위해 부산시교육청의 선정과 지원으로 운영되는 시설이다.

특히 이번 프로그램은 자람터를 단순한 '자녀 돌봄공간'에서 부모와 자녀가 함께 배우는 '마을배움터'로 확장한다는 점에서 의미가 크다.

주요 교육 과정은 ▲가족 요리를 통한 건강한 식습관 형성 ▲그림책·향기 여행으로 사회정서 역량 강화 ▲주말 가족공방에서의 체험 활동 등으로 구성됐다.

군은 이번 교육을 통해 부모와 자녀가 함께 배우는 즐거움을 경험하고 가족 간 유대감을 강화하는 것은 물론, '우리동네 자람터'가 지역 유휴공간을 활용한 맞춤형 평생학습 모델로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.





AD

정종복 군수는 "우리동네 자람터를 단순한 돌봄 공간을 넘어 가족이 함께 배우고 성장하는 공동체 학습의 장으로 만들어가겠다"며 "앞으로도 더 많은 주민이 쉽고 가까이에서 평생학습을 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

기장군청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>