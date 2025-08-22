두 아들·아내 죽음 내몬 40대 가장, 무기징역 구형

생활고 비관 수면제 먹인 뒤 바다로 돌진
법원 “탄원서 이해 못해”…검찰 “격리 필요”
생활고를 이유로 아내와 두 아들을 숨지게 한 40대 가장이 법원에 선처를 호소했지만, 검찰은 무기징역을 구형했다.
광주지법 형사12부(박재성 부장판사)는 22일 살인 및 자살방조 혐의로 기소된 지모(49) 씨에 대한 공판을 열었다. 지 씨는 지난 6월 1일 새벽 전남 진도군 임회면 진도항에서 아내와 고등학생 두 아들을 태운 승용차를 몰고 바다로 돌진해 가족 3명을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
지 씨는 범행 전 가족에게 수면제를 먹였으며, 자신은 열린 차창을 통해 탈출해 살아남았다. 그는 건설 현장 철근공으로 일하며 약 2억원의 카드빚과 3,000만원가량의 임금 체불 문제를 겪고 있었다. 사건 전날 아들들은 여행 계획을 세우며 함께 갈 맛집을 찾아본 것으로 조사됐다.
지 씨는 공소사실을 모두 인정하면서도 의견서와 탄원서를 제출해 선처를 구했다. 재판부는 "탄원서를 써준 사람들은 정신이, 뭐 하는 사람들인가"라며 제출 경위를 추궁했다. 지 씨 측 변호인은 "의견서는 제가 작성했고, 탄원서는 피고인의 친형이 주변 지인들을 통해 제출했다"고 밝혔다.
재판부는 범행 직후 구호 조치 여부 등을 물었지만, 지 씨가 명확히 답하지 않자 질타하기도 했다. 일부 비공개 증거조사 후 검찰은 "비정하고 무책임한 피고인을 사회로부터 격리해야 한다"며 무기징역을 구형했다.
지 씨는 최종진술에서 "저의 잘못된 생각으로 아이들에게 정말 죄송하다"고 말했다. 선고 공판은 다음 달 19일 오후 2시에 열린다.
