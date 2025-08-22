두 아들·아내 죽음 내몬 40대 가장, 무기징역 구형

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생활고 비관 수면제 먹인 뒤 바다로 돌진

법원 “탄원서 이해 못해”…검찰 “격리 필요”

생활고를 이유로 아내와 두 아들을 숨지게 한 40대 가장이 법원에 선처를 호소했지만, 검찰은 무기징역을 구형했다.

지난 6월 2일 오후 전남 진도군 진도항 인근 해상에서 목포해양경찰서 구조대원들이 차량 추락 사고와 관련해 수색작업을 벌이고 있다. 목포해경 제공

광주지법 형사12부(박재성 부장판사)는 22일 살인 및 자살방조 혐의로 기소된 지모(49) 씨에 대한 공판을 열었다. 지 씨는 지난 6월 1일 새벽 전남 진도군 임회면 진도항에서 아내와 고등학생 두 아들을 태운 승용차를 몰고 바다로 돌진해 가족 3명을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

지 씨는 범행 전 가족에게 수면제를 먹였으며, 자신은 열린 차창을 통해 탈출해 살아남았다. 그는 건설 현장 철근공으로 일하며 약 2억원의 카드빚과 3,000만원가량의 임금 체불 문제를 겪고 있었다. 사건 전날 아들들은 여행 계획을 세우며 함께 갈 맛집을 찾아본 것으로 조사됐다.

지 씨는 공소사실을 모두 인정하면서도 의견서와 탄원서를 제출해 선처를 구했다. 재판부는 "탄원서를 써준 사람들은 정신이, 뭐 하는 사람들인가"라며 제출 경위를 추궁했다. 지 씨 측 변호인은 "의견서는 제가 작성했고, 탄원서는 피고인의 친형이 주변 지인들을 통해 제출했다"고 밝혔다.

재판부는 범행 직후 구호 조치 여부 등을 물었지만, 지 씨가 명확히 답하지 않자 질타하기도 했다. 일부 비공개 증거조사 후 검찰은 "비정하고 무책임한 피고인을 사회로부터 격리해야 한다"며 무기징역을 구형했다.





지 씨는 최종진술에서 "저의 잘못된 생각으로 아이들에게 정말 죄송하다"고 말했다. 선고 공판은 다음 달 19일 오후 2시에 열린다.





