양산시 동부건강생활지원센터, 건강리더 역량강화 워크숍 성료

웅상보건소, 양산동부 4개동 건강리더와 함께 생활 속 실천 다짐
경남 양산시 웅상보건소는 지난 21일 '2025년 건강리더 역량강화 워크숍'을 동부건강생활지원센터에서 개최했다.
이번 워크숍은 지역사회 건강증진의 핵심 주체인 건강리더들의 건강지식과 실천역량을 강화하고 주민주도의 건강생활 실천 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.
이날 행사는 ▲지역사회건강 현황 공유 ▲건강리더 역할 ▲활동 사례발표 ▲심뇌혈관질환 예방관리교육 ▲우리 동별 건강생활실천 우선순위 선정과 실천다짐 약속 등으로 진행됐다.
참여자들은 "건강리더 역할에 대해 다시 한번 생각해 보는 계기가 됐다"며 "생활 속에서 쉽게 건강을 챙길 수 있다는 것과 걷기운동만으로도 지역주민들과 함께 건강한 삶을 실천할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 소감을 전했다.
웅상보건소 관계자는 "지역사회 건강의 중심에는 주민이 있다며 앞으로 건강리더와 함께 주민주도의 지역건강문화를 확산시킬 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
