방송인 타일러 라쉬, 영주서 인성아카데미 강연

26일 영주문화예술회관



‘등잔 밑이 다채롭다’ 주제

경북 영주시는 오는 26일 오후 2시 영주문화예술회관에서 '8월 영주인성아카데미'를 연다.

이번 강연에는 방송인 타일러 라쉬가 연단에 올라 '등잔 밑이 다채롭다'를 주제로 시민들과 소통한다.

그는 7개 국어에 능통한 대표 지성인으로, 시카고대학교에서 국제정치학을 전공하고 서울대학교 대학원에서 외교학 석사 학위를 취득했다.

타일러는 JTBC '비정상회담'을 통해 대중에 이름을 알렸으며, 이후 방송·강연·출판 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다. 저서 '두 번째 지구는 없다'는 환경과 지속가능성의 메시지를 담아 베스트셀러에 올랐다.

이번 강연에서는 우리 사회를 풍요롭게 만드는 '다양성의 가치'를 짚고, 이를 일상 속에서 실천할 수 있는 구체적 방법을 공유할 예정이다.

강연에 앞서 오후 1시 30분부터는 국악가수 손지혜가 무대에 올라 전통과 현대를 잇는 퓨전국악 공연으로 분위기를 돋운다. 강연은 별도 신청 없이 선착순으로 입장 가능하다.

김호정 영주시 선비인재양성과장은 "이번 강연이 서로의 차이를 존중하고 이해하는 문화의 출발점이 되길 기대한다"며 "앞으로도 시민들의 마음을 풍요롭게 하는 인문학 강좌를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.





영주인성아카데미는 시민 인성 함양과 평생학습 기회 확대를 위해 올해 총 15회 진행된다. 다음 달에는 국내 1호 프로파일러 권일용 교수가 '프로파일링과 마음치유 소통의 심리학'을 주제로 강연에 나설 예정이다.

방송인 타일러 라쉬 영주인성아카데미 강연 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

