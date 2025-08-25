본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[칩톡]美, 결국 인텔 지분 확보…"반도체 패권다툼 심화"

장희준기자

입력2025.08.25 11:30

시계아이콘02분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

반도체 보조금으로 주식 사겠다는 트럼프
GM 구제금융처럼 지분 넣어 인텔 살리기
'일감 몰아주기' 우려…삼성·SK 경쟁 악재
韓 기업 확장되면 투자 압박, 美 종속 우려

도널드 트럼프 미국 대통령이 경영난에 직면한 인텔의 지분 10%를 확보했다고 공식 발표했다. 미국 정부가 반도체 기업의 최대 주주로 나선 건 자국 중심의 반도체 공급망 재편과 산업 통제 의지를 드러낸 조치로, 삼성전자와 SK하이닉스 등 우리 기업에도 파장이 예상된다.


트럼프 대통령은 22일(현지시간) 사회관계망서비스 트루스소셜에 "미국이 이제 위대한 미국 기업 인텔의 지분 10%를 완전히 소유하고 통제하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "미국 정부는 이에 대해 아무것도 지불하지 않았으며, 현재 주식 가치는 약 110억달러(약 15조원)에 달한다"며 "이는 미국과 인텔 모두에 큰 거래"라고 말했다. 인텔의 최대 주주는 기존 블랙록(지분 8.92%)에서 미국 정부로 교체됐다.


[칩톡]美, 결국 인텔 지분 확보…"반도체 패권다툼 심화"
AD

트럼프 대통령은 이번 거래를 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 직접 협상했다고 언급했다. 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 "역사적 합의로 미국의 반도체 리더십이 강화될 것"이라고 평가했다. 뉴욕타임스에 따르면 이번 합의는 지난 19일 러트닉 장관의 발언 직후 구체화됐다. 이튿날 러트닉 장관과 인텔 측이 기본 틀을 마련했고, 이사회 승인 뒤 21일 탄 CEO와 러트닉 장관이 세부 조건을 확정했다.


이번 조치는 반도체지원법(CSA)에 따른 보조금을 기반으로 한 반대급부 성격이다. 인텔은 바이든 행정부 시절 총 109억달러 규모의 보조금을 받기로 했고, 지분 인수는 그 연장선에 있다는 분석이다.


미국 정부의 지분 참여는 인텔 구제와 동시에 반도체 공급망을 미국 중심으로 재편하겠다는 의지를 보여준다. 앞서 트럼프 행정부는 일본제철의 US스틸 인수 당시 중요 경영 사안에 거부권을 가질 수 있는 '황금주'를 미국 정부가 보유하도록 했고, 최근 엔비디아·AMD 등의 대중(對中) 수출 조건으로 매출 일부를 정부에 납부하도록 한 바 있다. 이번에는 지분을 직접 확보하며 영향력을 행사하게 됐다.


삼성전자·SK하이닉스 등도 보조금 규모를 확정한 상태다. 삼성전자는 약 47억4500만달러, SK하이닉스는 약 4억5800만달러를 지급받기로 했다. 삼성전자의 경우 이를 지분으로 환산하면 본사 기준으로 시가총액의 약 1.6% 수준이다. 다만 미국 법인 단위로 환산할 경우 지분율은 훨씬 커질 수 있다.


업계에선 트럼프 행정부가 ▲전략사업 통제력 강화 ▲현지 투자 압박 ▲협상 지렛대 확보라는 세 가지 목적을 동시에 노린 것으로 보고 있다. 반도체 업계 한 임원은 "미국 시장이 중요한 건 사실이지만, 정부 차원의 지분 참여가 확대되면 사실상 종속적 관계로 전락할 수 있다"고 우려했다.


월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 대만 TSMC, 미국 마이크론처럼 2기 행정부 출범 이후 대규모 투자를 추가한 기업에는 지분 확보를 시도하지 않을 것이라고 보도했다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스는 기존 투자 계획 외 신규 투자가 부족해 대상에 포함될 가능성을 배제하기 어렵다.


트럼프 대통령은 백악관에서 열린 행사에서 "우리는 이런 거래를 더 많이 할 것이며, 앞으로도 계속할 것"이라고 했다. 이에 따라 외국계 기업에도 유사한 방식의 지분 확보를 요구할지 주목된다.


일각에선 주주 소송 등 법적 쟁점이 불거질 가능성도 제기된다. 반도체지원법상 정부의 직접 지분 취득이 가능한지 여부가 쟁점이 될 수 있기 때문이다. 그럼에도 미국 정부가 주주로 참여한 인텔은 경영 불안이 줄어들고, 대형 고객사 확보에서도 정부의 지원을 기대할 수 있다는 평가가 나온다.


[칩톡]美, 결국 인텔 지분 확보…"반도체 패권다툼 심화"

반도체 산업이 기술 경쟁을 넘어 각국 정부의 개입까지 강화되는 국면에 들어섰다는 분석도 확산되고 있다. 미국 정부가 보조금 제공자가 아닌 '주주'로 직접 개입한다는 점에서 상징성이 크다.


여러 전문가는 정부의 지분 참여가 단순 재정 지원을 넘어 의결권 행사, 전략사업 결정 과정까지 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 특히 인텔의 경우 서버용 반도체와 차세대 인공지능(AI) 칩 개발에서 대규모 투자와 구조조정이 요구되는 만큼 경영 의사결정에 적잖은 변수로 작용할 전망이다.


법적 분쟁도 불거질 수 있다. 미국 반도체지원법에는 정부가 기업 지분을 직접 확보할 수 있는 권한이 명시돼 있지 않아 주주 소송 가능성이 제기된다. 의회 승인 절차를 거치지 않은 점을 문제 삼을 수 있다고 지적하는 시각도 있다. 그러나 미국 정부가 '위기 대응'과 '국가 안보'를 지분 인수의 명분으로 내세운 만큼 실제 소송으로 이어지더라도 이 조치를 무력화하긴 어렵다는 관측이 우세하다.


국제사회에 미칠 파장도 만만치 않다. 일본과 유럽연합(EU)은 자국 반도체 기업에 대한 보조금 확대와 규제 완화를 통해 산업 경쟁력을 끌어올리는 데 집중하고 있다. 미국이 직접 지분 참여로 방향을 튼 만큼, 다른 주요국도 유사한 방식의 개입에 나설 가능성이 거론된다. 정부가 최대 주주로 나서는 전례가 생기면 글로벌 반도체 시장은 국가 간 패권 경쟁 구도로 고착될 것이라는 평가도 나온다.


한국 기업들은 불안감을 감추지 못하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 내 반도체 공장 건설과 투자 확대를 약속한 상태지만, 향후 미국 정부의 정책 변화에 따라 투자 계획 수정이나 의사결정 구조에 직접적 영향을 받을 수 있기 때문이다. 시장에선 미국 정부의 인텔 지분 인수를 두고, 단기적으로 '정부 보증'이 붙은 기업이란 신뢰가 투자 심리에 긍정적으로 작용할 수 있지만 장기적으로 정부 개입이 과도해질 경우 기업 혁신 동력을 약화하고 민간 투자 위축으로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

결국 이번 조치는 단순한 인텔 구제책을 넘어 글로벌 반도체 산업 질서를 다시 짜는 신호탄으로 받아들여지고 있다. 각국 정부가 직접 지분 참여를 통해 전략산업을 관리하는 '국가자본주의' 색채가 강화될 경우, 반도체 산업은 정치·외교·안보가 얽힌 복합 전쟁의 무대로 전환될 거란 전망이다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기