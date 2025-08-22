울산시, 인공지능 돌봄으로 촘촘한 복지 안전망 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능·정보통신기술 기반 복지 서비스 확대



명예사회복지공무원 제도도 강화, 복지 사각지대 해소

울산시는 고령화와 1인 가구 증가에 대응해 인공지능(AI) 기반 돌봄 서비스를 제공하며 촘촘한 복지 안전망 구축에 나섰다.

인공지능(AI) 기술과 정보통신기술(ICT)을 복지 분야에 접목해 고독사 예방과 복지 사각지대 해소를 목표로 유관기관과 다양한 사업을 추진하고 있다.

'인공지능(AI) 스피커 돌봄 서비스'는 평상시 감성 대화, 복약·일정 알림, 치매 예방 콘텐츠, 음악·심신 안정 프로그램 등을 제공한다. 특히 긴급 상황 발생 시에는 24시간 즉시 구조 요청이 가능하다.

지난 2023년 시범사업 당시 울주군의 80대 독거노인이 인공지능(AI) 스피커를 통해 위급상황을 알리고 119 구조를 받은 사례가 있었으며, 올해에도 6차례 응급이송 사례가 보고됐다.

이 같은 성과에 따라 기존 1인 가구 노인·장애인·중장년층 중심에서 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 최근 퇴원환자와 임시주거시설 거주자까지 지원 대상이 확대됐다.

울산시는 정보통신기술(ICT) 기반 응급안전안심서비스도 운영 중이다.

현재 독거노인 등 6542명을 대상으로 가정 내 장비를 설치해 응급 호출·화재·활동량 등을 감지하고, 응급 상황 발생 시 신속하게 119 소방안전센터에 신고가 가능하도록 대응 체계를 갖췄다.

또 수도·가스·건강보험료·통신비 등 47종의 빅데이터를 분석해 복지 사각지대를 선제적으로 발굴하고 있다. 울산시는 2개월마다 4000여명의 위기 징후 가구 정보를 읍면동 행정복지센터에 통보해 맞춤형 지원과 연계하고 있다.

아울러 올해는 '명예사회복지공무원 활동지원센터'를 신설해 제도 활성화에도 나섰다. 광역시 차원에서 명예사회복지공무원을 통합 관리하고 지원센터를 운영하는 것은 울산이 전국 최초다.

현재 5000여명이 활동 중이며, 복지 위기가구 조기 발굴과 복지 정보 홍보, 위기 신고 등의 역할을 맡고 있다.

울산시 관계자는 "인공지능(AI) 돌봄 서비스를 내년에 더욱 확대하고, 명예사회복지공무원 제도와 연계해 도움이 필요한 시민들에게 세심한 복지를 제공하겠다"라며 "현재 모집 중인 명예사회복지공무원에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"라고 말했다.





AD

명예사회복지공무원은 울산 시민 누구나 신청할 수 있으며, 활동 실적에 따라 봉사 시간 인정, 우수 활동자 표창과 배지 수여 등의 혜택도 주어진다. 신청은 읍면동 행정복지센터나 울산광역시 명예사회복지공무원 활동지원센터를 통해 가능하다.

울산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>