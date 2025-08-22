미국행 국제우편 접수 단계적 중단…"EMS 프리미엄은 가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내에서 미국으로 보내는 국제우편 접수가 단계적으로 중단된다. 미국의 관세정책 변경에 따른 조치다. 당분간 미국행 국제우편은 'EMS 프리미엄'으로만 가능할 것으로 보인다.

우정사업본부(이하 우본)는 미국으로 향하는 항공소포(25일)와 EMS(서류를 제외한 모든 물품·26일) 등의 우체국 창구 접수를 중지한다고 22일 밝혔다.

국제우편물 접수 중지는 미국 행정부의 관세정책 변경(현지시각 29일 자정부터 적용)에 따른 조치다. 그간 미국은 해외에서 반입되는 800달러 이하의 물품에 대해선 관세를 면제했다.

하지만 오는 29일부터 서류 및 서신 등을 제외한 미국행 모든 국제우편물은 신고 및 관세(15%) 부과 대상이 된다. 사실상 미국행 모든 물품에 대한 신고 및 관세의무가 적용되면서 현 국제우편망 체계로는 발송처리가 어렵게 돼 일시적으로 미국행 국제우편물 접수 중지 결정을 내리게 됐다는 게 우본의 설명이다.

이 같은 사정은 다른 국가도 마찬가지로 중국과 홍콩, 싱가포르, 태국, 프랑스, 스위스, 덴마크, 벨기에 등은 이미 미국행 국제우편 발송을 중단한 상황이다.

미국행 국제우편물 접수 중지 기간에도 'EMS 프리미엄(민간제휴)' 서비스 이용은 가능하다. EMS 프리미엄 서비스는 민간 특송사가 운영하는 상품으로 운영사가 통관을 대행, 수취인이 관세를 납부하는 방식이다.

이 상품은 우체국에서만 접수가 가능하며 고중량(개인고객·4.5㎏ 기준) 물품은 기존 EMS보다 저렴한 요금으로 이용할 수 있다. 다만 4.5㎏ 미만의 저중량 물품은 요금 부담이 늘어날 수 있다.

우본은 국민 불편이 발생하지 않도록 신속하게 향후 대응 방안을 마련할 방침이다.





조해근 우정사업본부장은 "미국의 관세 정책 변화로 고객들의 불확실성이 커진 상황"이라며 "관련 동향을 면밀히 모니터링하고 조속히 대책을 마련해 국민들의 불편을 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

