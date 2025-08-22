무신사, 방송인 노홍철과 라이프스타일 브랜드 '노 더 럽' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

치약·칫솔 3종 출시

22일부터 '무신사 뷰티'서 단독 판매

무신사가 방송인 노홍철과 함께 라이프스타일 브랜드 '노 더 럽(No The Love)'을 론칭한다고 22일 밝혔다.

노 더 럽은 노홍철의 트레이드 마크인 긍정 에너지를 전파하는 큐피트 콘셉트 디자인을 적용한 것이 특징이다. 일상에서 활용도가 높은 덴탈케어 제품을 선보인다.

무신사가 방송인 노홍철과 함께 라이프스타일 브랜드 '노 더 럽(No The Love)'을 론칭한다고 22일 밝혔다. 무신사 제공

AD

브랜드 론칭 과정에서 무신사는 콘셉트 수립, 제품 개발, 디자인, 마케팅 등 전방위적으로 노홍철과 협업했다. 앞서 무신사는 자체 브랜드(PB) 오드타입(ODDTYPE), 위찌(WHIZZY) 등을 운영하며 뷰티 카테고리 경쟁력을 구축해 왔다.

이번에 출시하는 제품은 포지티브 치약 2종과 포지티브 칫솔 1종이다. 포지티브 치약은 유해 물질을 배제하고 유기농·천연 화장품 국제인증(COSMOS)을 받은 추출물 3종 등 7가지 성분을 함유했다. 포지티브 칫솔은 7도 기울어진 곡선형 헤드를 적용한 인체공학적 설계로 잇몸 부담을 줄였다.

노 더 럽 제품은 22일부터 무신사 뷰티에서 만나볼 수 있다. 모든 제품 구매 고객에게는 선착순으로 미니 포지티브 치약을, 5만원 이상 구매 시 포지티브 칫솔을 제공한다.





AD

무신사 관계자는 "그간 무신사가 뷰티 영역에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 노홍철의 긍정적인 에너지와 시너지를 낼 수 있는 협업을 기획했다"며 "개성과 취향을 중시하는 고객들을 위한 차별화된 덴탈케어 아이템을 제안할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>