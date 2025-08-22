대박난 비만약, 당뇨·MASH도 정복한다

위고비·젭바운드 등 GLP-1 비만치료제

당뇨·MASH·심혈관질환 등 적응증 확대

비만 치료제로 시작한 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 약물이 대사질환 전반을 겨냥하는 '게임 체인저'로 자리매김하고 있다. 노보 노디스크의 비만치료제 '위고비'가 미국 식품의약국(FDA)에서 대사성 지방간염(MASH) 치료제로 가속 승인을 받으면서, 비만약의 적응증 확장이 심혈관·당뇨·간질환으로 이어지는 흐름이 본격화되고 있다.

AD

22일 업계에 따르면 FDA는 최근 위고비를 비간경변성 MASH 환자 치료제로 승인했다. 이 추가 승인으로 위고비는 중등도~중증 간 섬유증(F2~F3기)을 가진 성인 환자 대상 치료제로 사용이 가능해졌다. 승인의 근거가 된 3상 임상시험 결과, 위고비 투여군에서는 62.9%가 지방간염이 해소됐고, 36.8%가 간 섬유화 개선을 경험했다. 위약군의 수치가 각각 34.3%, 22.4%였던 점을 감안하면 효과 차이는 뚜렷하다.

MASH는 술을 마시지 않아도 간세포에 중성지방이 축적되는 질환이다. 간에 영향을 미치는 심각한 진행성 대사 질환으로, 적절하게 관리하지 않으면 치명적일 수 있다. 미국에서는 약 1500만명, 한국에서는 40만명가량이 MASH 환자로 추정된다. 하지만 뚜렷한 치료제가 없어 '미개척 블루오션'으로 불려왔다. 시장조사기관 데이터민트리서치에 따르면 MASH 치료제 시장은 지난해 약 78억달러(10조원) 규모에서 2033년에는 318억달러(약 41조원)까지 성장할 전망이다. 이번 위고비 승인으로 시장 개화가 빨라질 가능성이 크다.

위고비와 같은 GLP-1 계열 약물은 원래 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐다. GLP-1 호르몬은 장에서 분비돼 뇌의 식욕 중추에 작용해 음식을 덜 먹도록 만든다. 섭취량이 줄면 체중이 감소하고, 그 결과 간에 쌓이는 지방(지방간) 역시 줄어든다. 이는 지방간염과 섬유화를 완화시키는 주요 기전으로 작용한다. 비만약을 통해 체중을 줄이면 간 기능이 개선되면서 MASH 또한 치료되는 것이다. 이번 MASH 승인으로 GLP-1 계열 비만치료제는 당뇨 → 비만 → 간질환으로 이어지는 확장 경로를 확보했다.

마운자로 개발사인 일라이 릴리 또한 GLP-1 계열 비만 치료제 '젭바운드'의 적응증을 확대하는 방향으로 MASH 치료제 개발을 시도하고 있다. 이 약이 승인될 경우, 향후 MASH 치료제 시장의 경쟁 구도가 한층 더 치열해질 전망이다.





AD

국내 제약사들도 MASH 분야에 발 빠르게 진출하고 있다. 한미약품은 비만·당뇨 신약 개발 경험을 살려 MASH 파이프라인을 구축했고, 동아에스티의 자회사 메타비아는 MASH 치료 물질 'DA-1241'의 임상 2a상을 완료했다. 전임상에서 지방간 및 간 섬유화 개선 효과가 나타난 바 있다. 디앤디파마텍은 원래 알츠하이머 신약 후보를 MASH 적응증으로 확장해 글로벌 임상을 진행 중이다. 올릭스도 RNA 간섭(RNAi) 기반 치료제를 MASH 타깃으로 개발하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>