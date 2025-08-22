[날씨]낮 최고기온 37도…전국 대부분 '폭염특보'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 22일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되겠다.

기상청에 따르면 낮 최고기온은 31∼37도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 26.3도, 인천 26.7도, 수원 24.8도, 춘천 25.0도, 강릉 26.4도, 청주 26.7도, 대전 26.1도, 전주 26.6도, 광주 26.2도, 제주 27.2도, 대구 25.3도, 부산 27.2도, 울산 25.0도, 창원 26.0도 등이다.

충남권 내륙과 전북에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 전라 동부와 경북권 남부, 울산·경남 내륙, 제주도에 오후와 저녁 사이 소나기가 오겠다. 예상 강수량은 대구·경북 남부, 울산·경남 내륙 5∼60㎜, 전북·전남 동부 5∼40㎜, 제주도 5∼20㎜다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m다.





