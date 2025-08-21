'처서 코앞인데'…체감 35도 안팎 찜통 더위 계속·남부 곳곳 소나기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아침 최저 23~27도·낮 최고 30~37도



절기상 처서 전날인 금요일에도 전국 대부분 지역에서 체감온도 35도 안팎의 무더위가 이어지겠다.

21일 한낮 기온이 33도까지 오른 서울 광화문광장 분수대에서 한 어린이가 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 22일 전국이 대체로 구름이 많겠으며, 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼37도로 예보됐다.

남부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳도 있겠다.

전라 내륙과 대구, 경북 남부, 울산, 경남 내륙에는 5∼40㎜, 제주도에는 5∼20㎜의 국지성 소나기가 오후부터 저녁 사이 내릴 것으로 전망된다. 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

소나기가 내리는 동안에는 기온이 다소 내려가겠으나, 비가 그친 뒤에는 높은 습도로 인해 다시 무더위가 기승을 부릴 것으로 전망된다.

주요 도시 예상 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 27도 ▲대전 26도 ▲대구 25도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲부산 26도 ▲제주 27도 등이다.

예상 최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 33도 ▲강릉 35도 ▲대전 34도 ▲대구 36도 ▲전주 35도 ▲광주 33도 ▲부산 33도 ▲제주 33도 등이다.

도심과 해안 지역에선 밤에도 기온이 25도 아래로 내려가지 않아 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

경기와 충북, 전남, 영남 등 중서부 일부와 남부지방 대부분의 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 전망돼 오후 외출 시 주의해야 한다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예측된다.





절기상 가을 기운이 시작된다는 처서를 앞두고 있지만 한반도 상공에서 티베트 고기압과 북태평양 고기압이 견고하게 겹치며 무더위는 주말에도 계속될 전망이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

