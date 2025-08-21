하남시, 제2회 청렴협의체 회의 개최…취약분야 개선 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 21일 시청 상황실에서 '2025년 제2회 청렴협의체 회의'를 열고 부패 취약 분야 개선 현황을 점검하며 향후 추진 방향을 논의했다. 이번 회의에는 기관장 주관으로 열리는 반부패·청렴 회의로, 시장과 부시장을 비롯해 국장·단장·소장·원장 등 간부 공무원이 참석했다.

이현재 하남시장이 21일 시청 상황실에서 '2025년 제2회 청렴협의체 회의'를 연 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

AD

이날 회의에서는 부패 취약 분야를 분석하고, 이를 개선하기 위해 추진해 온 ▲청렴·소통의 날 운영 ▲청렴 콘서트 ▲전 직원 대상 청렴 콘텐츠 공모전 등의 성과를 점검했다.

이번 논의를 토대로 청렴 시책을 보완하며 다음 달에는 ▲7급 이하 공직자 청렴 교육 ▲청렴 라디오 운영 등 다양한 프로그램을 통해 직원들의 청렴 역량을 높여 나갈 예정이다. 또한 오는 9월에는 제3차 청렴협의체 회의를 이어가며 청렴 시책을 지속적으로 보안·강화할 계획이다.

회의 마지막에 진행된 '청렴 한마디 캠페인'에서 간부 공무원들은 청렴 실천 슬로건을 들고 기념 촬영을 하며 청렴한 조직문화 조성 의지를 다졌다. 하남시는 이번 캠페인을 통해 청렴을 시정 전반에 확산시키고, 시민이 신뢰하는 공직사회 구현에 대한 강한 의지를 대내외에 알렸다.





AD

이현재 시장은 "청렴은 행정의 기본이자 시민 신뢰를 지키는 최우선 가치"라며 "오늘 논의된 과제가 실천으로 이어져 종합청렴도 향상에 기여하길 바란다"고 전했다. 이어 "간부 공무원들이 솔선수범해 청렴 문화를 정착시킬 때 조직이 변하고 시민의 신뢰도 더욱 두터워질 것"이라고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>