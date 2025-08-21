'1000만 관중' 잡은 프로야구…TV시청률도 잡았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"지상파 뉴스·인기 예능과 비슷한 수치"

2년 연속 1000만 관중 돌파를 앞둔 프로야구 2025시즌의 인기가 TV 중계 시청률로도 확인되고 있다.

21일 연합뉴스에 따르면 전날 SPOTV가 중계한 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시청률(닐슨코리아 기준)은 수도권 20~49세 기준 0.7%를 기록했다. 이는 지상파 방송의 간판 뉴스나 인기 예능 프로그램들과 비슷한 수치로, 전체 12위에 해당한다.

지난 8일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기가 매진을 기록한 가운데 관중석이 인파로 가득 차 있다. 연합뉴스

수도권 20~49세 기준 '톱10' 들기도

19일 KBS 2TV에서 생중계한 롯데-LG 경기도 같은 기준 시청률 0.7%로 전체 11위에 올랐다 또 같은 날 SBS스포츠가 생중계한 두산 베어스와 한화 이글스 경기 시청률도 0.6%(12위)로 나타났다. 앞서 지난 14일 KBS N스포츠가 생중계한 롯데와 한화 경기의 경우 수도권 20~49세 기준으로 0.8%를 기록하며 전체 9위로, '톱10'에 들었다. 다만 수도권 20~49세 기준이 아닌, 전국 또는 가구당 시청률로는 예능 프로그램이나 메인 뉴스와 다소 격차가 있다.

20일 수도권 20~49세 기준 시청률 순위표. 닐슨코리아, 연합뉴스

한 방송사 관계자는 "이는 오히려 프로야구가 젊은 시청자층인 20~49세 사이에서 많은 인기를 얻고 있다는 방증"이라며 "올해 프로야구 중계 시청률은 수도권 20~49세 기준으로 1% 가까이, 가구당으로는 2~3% 나오는 경우가 많아졌다"고 설명했다.

KBO리그 2년 연속 1000만 관중 돌파 목전

지난해 국내 프로 스포츠 사상 최초로 한 시즌 관중 1000만명을 돌파한 KBO리그는 올해도 2년 연속 1000만 관중 돌파가 유력하다.





20일 현재 총 572경기를 치르는 동안 총 982만7890명의 관중이 입장해 이번 주 안에 1000만 관중을 돌파할 것으로 보인다. 같은 날 현재 경기 당 평균 관중은 1만7182명으로 지난해 같은 기간 1만4728명보다 31%나 늘어났다. 지금과 같은 추세가 계속되면 향후 720경기를 모두 치렀을 때 KBO리그의 총 동원 관객은 1237만1040명에 이른다. 첫 1000만 관중을 돌파했던 지난해 총 관중 수는 1088만7705명이었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

