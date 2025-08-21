오픈스카이, 도서 '전공 탐구활동 올인원' 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고등학생 진로탐색·탐구활동 지원

교육서비스기업 오픈스카이는 "고등학생의 진로탐색과 탐구활동을 돕는 신간 도서 '전공 탐구활동 올인원'을 출간했다"고 21일 밝혔다.

'전공 탐구활동 올인원'은 학생들이 명확한 진로 로드맵을 설계할 수 있도록 전공 탐구활동에 필요한 핵심 정보를 제공한다. 198개의 전공 소개 및 필요 역량 안내, 전공별 추천 도서와 논문, 심화 탐구를 위한 주제 추천 등을 다뤘다. 현직 중고등학교 진로 전담 교사 5명이 집필한 이번 도서는 진로 탐색과 관련 활동에 어려움을 겪는 학생들을 돕기 위해 개발됐다.

한종손 오픈스카이 이사는 "오픈스카이 스쿨멘토링에서 만난 여러 학생이 진로를 정하지 못했거나, 진로 관련해 어떤 활동을 해야 할지 모른다는 고민을 말했다. 이 같은 학생들에게 필요한 정보를 제공하고자 이번 도서를 기획했다"며 "진로 관련 고민이 있는 학생들이 '전공 탐구활동 올인원'을 통해 도움을 받게 되길 기대한다"고 말했다.





오픈스카이 스쿨멘토링은 대학생 멘토가 오픈스카이에서 자체 개발 커리큘럼으로 중고등학교에 방문해 멘토링 수업을 진행하는 프로그램이다. 대학생 멘토는 서류 심사와 면접을 통해 선발한다. 중고등학교 수업 진행을 위한 기본 교육과 개별학교 수업 준비 이후 멘토링 수업을 진행하게 된다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

