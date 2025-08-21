양주시, 자살예방의 날 기념 '위로(we,路) 생명사랑 함께 데이' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시(시장 강수현)는 오는 9월 12일 오후 4시 옥정호수공원에서'위로(we,路), 생명사랑 함께 데이'를 개최한다고 21일 밝혔다.

양주시, 2025년 자살예방의 날 기념 ‘위로(we,路) 생명사랑 함께 데이’ 개최 홍보문. 양주시 제공

AD

양주시 자살예방의 날 기념 '위로(we,路), 생명사랑 함께 데이'는 세계 자살예방의 날(매년 9월 10일)을 기념해 자살 예방과 생명존중 문화 확산을 위해 시민과 함께 공감하고 체험하는 행사다.

올해는'길위의 우리, 생명사랑 함께 해요'라는 테마로 걷기와 위로콘서트를 통해 마음을 돌아보고 생명의 소중함을 함께 느끼는 시간으로 진행된다.

이번 행사는 사전 행사를 시작으로 1부 유공자 포상 및 개회식, 2부 걷기대회, 3부 위로콘서트 등으로 구성된다.

또한 생명사랑 캠페인 포토존 운영, 스트레스 검사, 찾아가는 우리 동네 건강지킴이, 건강한 가정을 위한 가족상담 등 다양한 부스 운영을 통해 신체와 정신의 통합적 증진을 도모한다.

오상훈 정신건강복지센터장은"'위로(we,路)'는 '우리는 함께 길을 걷는다'라는 의미의 양주시 자살예방센터 고유브랜드로 우리 모두 서로의 마음을 위로하고 함께 걸어 나감으로써 자살로부터 안전한 양주시가 될 거라고 믿는다"며 "2025년 행사는 걷기와 위로 콘서트를 통해 문화와 신체활동을 접목하여 시민이 서로 유대감을 형성하고 마음을 나눌 수 있는 소중한 기회가 되기를 바란다"고 말했다.





AD

양주시 보건소 관계자는 "이번 자살예방의 날 행사를 통해 양주시민들의 마음을 위로하고, 삶에 대한 희망 메시지를 전파하여 생명의 소중함을 일깨우는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 시민과 공감하고 체험할 수 있는 행사 개최로 생명사랑 양주시가 실현될 수 있도록 노력하겠다"며 "이번 행사에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>