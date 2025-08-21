광주신세계, 개점 30주년 '축하 페스티벌' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경품 증정 이벤트·럭키드로우 등 진행

㈜광주신세계(대표 이동훈)는 개점 30주년을 맞아 고객들에게 보답하기 위해 축하 페스티벌을 진행한다고 21일 밝혔다.

1995년 8월 25일 문을 연 광주신세계는 지역민을 사랑하는 마음을 담아 'SHINSEGAE LOVES GWANGJU'라는 테마로 다양한 이벤트를 마련했다.

광주신세계 개점 30주년 포스터.

광주신세계는 구매고객을 대상으로 '골드바' 등 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다.

'신세계' 앱(APP) 사은참여 탭에서 응모가 가능하며, 당일 신세계 제휴카드로 브랜드 합산 5만원 이상 결제한 신백멤버스 고객을 대상으로 한다.

기간은 21일부터 내달 14일까지며, 총 30명을 추첨해 광주신세계 한정판 골드바 100g(1명), 100% 사은참여권 최대 300만 리워드(2명), 최대 30만 리워드(3명), 최대 3만 리워드(24명)를 경품으로 증정한다. 당첨자는 내달 17일 앱 쿠폰함에서 확인할 수 있다.

특히 한정판 골드바는 광주신세계 개점 30주년을 기념해 지역 대표 미디어 아티스트 이이남 작가와 협업하여 제작해 그 의미를 더한다.

또 럭키드로우 이벤트도 연다. 신세계 앱 이벤트 페이지에서 구매 금액에 따라 사용 가능한 30%, 20%, 10%, 7% 신백리워드 사은 참여권을 증정한다.

구매 시 신백리워드 쿠폰을 제시하면 구매 금액의 해당 퍼센트만큼 신백리워드가 증정된다. 참여 기간은 21일부터 27일까지며, 내달 1일 쿠폰함에서 당첨 확인이 가능하다.

21일부터 31일까지 신세계 제휴카드(씨티/삼성/신한/하나/BC바로)로 당일 해당금액 이상 결제한 신백멤버스 고객을 대상으로 최대 7% 신백리워드 사은행사도 진행한다.

30/60/100만원 이상 결제 시 신백리워드 2/4/7만 리워드를 증정한다. 리워드 유효기간은 적립일로부터 3개월이며 신세계 앱에서 마이월렛, 사은&마일리지 탭에서 참여할 수 있다.

더불어 21일부터 10일간 지난 30년간의 고객 사랑에 보답하고자 'HOT PRICE 30'를 주제로 30개 품목을 특가에 판매한다. 인기 브랜드의 30개 품목을 엄선해 합리적인 가격대에 선보인다.

본관 지하 1층 푸드마켓에서는 '해남 송호마을 활 전복'(2㎏) 4만5,000원, 1등급 등심(100g) 1만1,200원, 캠벨 포도(1㎏) 1만5,800원에 선착순 판매한다.

축하의 의미를 담아 본관 1층 와인하우스에서는 '로버트 몬다비' 샤도네이 나파 밸리 2018(750ml)도 6만5,000원에 30개 한정수량으로 선보인다.

광주신세계와 함께 30주년을 맞은 '운현궁'에서도 '세미 리아나 세트(차렵+패드)'를 특가로 7만8,000원에 선보인다. 또 'CC콜렉트' 에코 레더 버뮤다 팬츠 6만5,700원, 블루독 긴팔 티셔츠 3만원, '레노마 셔츠' 3만원 등 다양한 상품을 특가에 한정 판매한다.

플레이 스팟(구 신관)에서도 '리바이스' 청바지 5만9,000원, '마크곤잘레스 키즈' 엔젤 프레피 카디건 3만9,500원 등 특별한 혜택가로 만나볼 수 있다.

더불어 31일까지 공동구매 이벤트도 마련했다. 각 상품별 구매 희망 시 신청을 받아 인원이 모집되면 합리적인 가격대로 구매가 가능하다. 신청 인원 미달 시에는 환불 처리된다.

공동구매 상품은 '바퀜 by 스캡슐트 7종 세트' 15만2,000원(30개), 'DJI Air 3S 플라이 모어콤보' 169만6,100원(10개), '다이슨 에어랩 i.d 멀티스타일러 앤 드라이어' 61만4,050원(20개), '크리스피바바 마리라이트 양모이불' 15만원(50개), '브릭나인 테라 포세린 식탁세트(테이블+체어 4개)' 441만2,500원(10개)이다.

공동구매는 각 상품별 한정 수량으로 선착순으로 진행되는 만큼 평소 눈여겨본 상품이라면 서둘러 신청하는 것을 추천한다.

이밖에도 더 많은 고객에게 보답하기 위해 SNS 이벤트도 진행된다. 먼저 21일부터 31일까지 광주신세계 공식 인스타그램 계정에 게시된 미니게임을 캡쳐해 축하 메시지와 함께 댓글을 달면 추첨을 통해 30명에게 F&B 이용권을 증정한다.

또한 내달 1일부터 14일까지 광주신세계 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후 게시물을 게시하고, 지인 태그 후 축하 댓글을 남기면 추첨을 통해 경품을 증정한다.

경품은 '로우로우' 27인치 캐리어(1명), 20인치 캐리어(1명), '아쿠아디파르마 디퓨저'(2명), '오덴세 커트러리 세트'(16명), '스타벅스 상품권'(10명)이다.





광주신세계 이동훈 대표이사는 "1995년 8월 현지법인으로 문을 연 광주신세계가 올해 30주년을 맞아 고객에게 보답하고자 다양한 이벤트를 마련했다"며 "감사한 마음을 담아 준비한 만큼 많은 참여 바란다"고 말했다.





