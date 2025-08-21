채상병특검, 9월 29일까지 수사 …"조사할 사람 많아, 30일 연장 결정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"다음 주 중 대통령·국회에 사유 보고 예정"

채상병특검, 30일씩 총 2차례 연장 가능

22일 김동혁 국방부검찰단장 피의자 조사

해병대 채상병 순직사건 수사외압 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 오는 9월 29일까지 한 차례 수사 기간을 연장하기로 했다.

이명현 채상병 특별검사와 특검보가 2일 서울 서초구에 마련된 특검 사무실에서 현판식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.07.02 윤동주 기자

21일 정민영 특검보는 정례 브리핑에서 "특검법 제9조 3항에 따라 수사 기간을 30일 연장하기로 결정했다"며 "다음 주 중 이재명 대통령과 국회에 기간 연장 사유를 서면 보고할 예정"이라고 밝혔다.

지난달 2일 수사를 개시한 특검팀의 수사 기간은 오는 30일까지로, 이번에 연장하게 될 경우 9월 29일까지 조사를 이어갈 수 있다.

채상병 특검법은 수사 준비 기간 만료 다음 날부터 60일 이내 수사를 완료하고 공소제기 여부를 결정해야 한다고 정한다. 다만 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려울 경우 30일씩 총 2차례 연장할 수 있다.



정 특검보는 "특검팀이 조사해야 할 사람들이 워낙 많은 상황이라 휴일 없이 강행군으로 조사하고 있으나 촉박한 일정인 것은 분명하다"며 "아직 압수물 분석 및 추가조사가 필요한 게 상당 부분 남아 있고 참고인과 피의자 조사 대상자가 많이 남아 있다"고 설명했다.

한편 특검팀은 이날 오전 10시부터 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유재은 전 국방부 법무관리관에 대한 3차 피의자 조사를 진행하고 있다. 이날 오후에는 임성근 전 해병대1사단장 구명 로비 의혹을 더불어민주당에 제보한 이관형 씨를 참고인 신분으로 불러 조사한다.





특검팀은 오는 22일 오후 1시 30분 직권남용 혐의를 받는 김동혁 국방부검찰단장(육군 준장·직무배제)의 7차 피의자 조사를 진행할 예정이다.





