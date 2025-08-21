담양군, 추석 앞두고 답례품 차별화 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공급업체 간담회…기부제 활성화 전략 모색

담양군은 지난 20일 고향사랑기부제 상반기 성과 공유 및 답례품 차별화 방안 논의를 위한 고향사랑기부제 답례품 공급업체 간담회를 개최했다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 20일 고향사랑기부제 상반기 성과 공유 및 답례품 차별화 방안 논의를 위한 고향사랑기부제 답례품 공급업체 간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.

간담회에서는 상반기 담양군 고향사랑기부제 실적과 답례품 판매 성과를 공유하고, 외부 전문가와 함께 타 지자체와 차별화된 홍보 전략을 모색했다.

특히 추석을 앞두고 추진할 명절 특화 이벤트에 대한 다양한 의견이 집중 논의됐으며, 군은 이를 바탕으로 기부자에게 매력적인 답례품을 선보일 수 있도록 준비할 계획이다.

군 관계자는 "추석을 앞두고 기부자들께 더 좋은 답례품을 전달할 수 있도록 업체들과 다양한 의견을 나눴다"며 "앞으로도 답례품 공급업체와 정기적인 소통의 장을 마련해 현장 의견을 수렴하겠다"라고 말했다.

한편 고향사랑기부제는 개인이 거주지 외 지방자치단체(광역·기초)에 연간 2,000만원 한도 내로 기부할 수 있는 제도로, 10만원까지는 전액, 초과분은 16.5% 세액공제를 받는다. 기부 금액의 30% 내에서 답례품도 제공받으며, 담양군에 기부할 경우 1년간 공영 관광지 무료 혜택까지 받을 수 있다.





또 특별재난지역으로 선포된 담양군에 선포일(7월 22일) 기준 3개월 이내 지정 기부하면 초과분에 대한 세액공제율이 33%로 상향 적용된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

