산청군, 고령 운전면허 자진 반납 지원사업 확대 운영

20만원 상당 산청사랑상품권 지원



경남 산청군은 고령 운전자 운전면허 자진 반납 지원사업을 확대 운영하고 있다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 고령운전자의 교통사고 예방과 안전한 교통 환경 조성을 위해 70세 이상 어르신이 운전면허를 반납할 경우 인센티브를 지원한다.

산청군청 전경.

특히 올해부터는 자발적인 면허 반납 유도와 함께 지역경제 활성화 기여를 위해 기존 10만원 상당의 교통카드 지급이 20만원 상당의 산청사랑상품권 지급으로 확대 운영된다.

지원 대상은 만 70세 이상 운전면허 자진 반납 혜택을 받은 적이 없는 군민으로 신청은 운전면허증 소지 후 거주지 읍면 사무소에서 하면 된다.





김재명 건설 교통과장은 "고령 운전자의 운전 능력 저하 등에 따른 교통사고 위험이 커지고 있다"며 "이번 인센티브 확대가 자발적인 면허 반납을 독려하고 보다 안전한 교통환경을 만드는 데 기여하길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

