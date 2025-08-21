신정훈 "화순 폐광지역 경제진흥사업 예타 통과 환영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총사업비 3,579억…"미래 도약 발판 마련"

신정훈 더불어민주당 의원.

AD

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순, 국회 행정안전위원장)은 21일 "화순 폐광지역 경제진흥개발사업이 예비타당성조사를 최종 통과한 것을 환영한다"고 밝혔다.

이번 예타 통과로 화순은 바이오·식품 기반 농공단지와 함께 스마트팜단지 조성사업(총사업비 3,579억원)으로 지역의 새로운 성장 동력을 마련하게 됐다.

신 의원은 "탄광 폐쇄로 산업기반이 무너지고, 인구 유출로 어려움을 겪어온 화순이 이번 사업을 통해 지방소멸 위기를 극복하고 미래 도약의 발판을 마련하게 된 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로 청년들에게는 양질의 일자리와 미래의 기회를, 지역에는 고부가가치 산업과 활력을 제공할 것이다"고 강조했다.





AD

신 의원은 또 "사업추진 과정에서 신속한 국비 확보 등 현안도 원만하게 해결해 지역민의 기대와 열망이 차질 없이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "화순의 미래 성장 동력이 확실히 뿌리내리고, 지역경제 활성화와 국가 균형발전에 기여할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>