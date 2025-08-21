아페쎄 골프, 2025년 가을·겨울 시즌 캠페인 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특유 감성 기반, 기능성과 디자인 갖춘 컬렉션

절제된 무드, 계절감 있는 텍스처 조화 인상적

위트 있는 디테일 플러스, 특유의 밸런스 완성

아이디룩이 전개하는 라이프스타일 골프웨어 브랜드 아페쎄 골프(A.P.C. GOLF)가 2025년 가을·겨울 시즌 캠페인을 공개했다.

이번엔 'A.P.C. GOLF CLUB'을 테마로 클럽하우스에서의 여유로운 아침부터 골프 카트 안의 자유로운 순간까지, 골퍼라면 누구나 한 번쯤 그려봤을 여유로운 골프 라이프의 장면들을 감각적인 시선으로 담아냈다. 또 브랜드가 추구하는 라이프스타일과 감성을 자연스럽게 녹여낸 감도 높은 스타일링을 엿볼 수 있다.

아페쎄 골프가 2025 FW 컬렉션을 공개했다. 사진제공=아페쎄 골프

A.P.C. GOLF는 프랑스 특유의 감성을 기반으로, 기능성과 디자인을 모두 갖춘 컬렉션이다. 필드 위는 물론 일상 속에서도 자연스럽게 녹아드는 골프웨어 스타일이다. 2025년 가을·겨울 컬렉션은 A.P.C. 고유의 절제된 무드를 기반으로, 퍼포먼스를 고려한 기능성과 계절감 있는 텍스처의 조화가 인상적이다. 테크니컬 패브릭과 코듀로이 등 다양한 소재가 구조적인 실루엣 위에 세련됐다.

또 위트 있는 디테일이 더해져 브랜드 특유의 밸런스를 완성한다. 레오파드, 그리드 체크, 카모플라주 등 감각적인 그래픽 패턴은 단조로운 스타일에 생동감을 부여한다. 이번 시즌 선택한 팔레트는 네이비, 베이지, 올리브그린을 중심으로 한 클래식한 베이스 컬러와 마젠타, 오렌지, 버건디 포인트 컬러다. 클래식하면서도 세련된 A.P.C. GOLF 특유의 색감으로 계절의 감성을 절제된 톤으로 풀어낸다.





A.P.C. GOLF 관계자는 "이번 컬렉션은 기능성 소재를 충분히 사용하면서도 스타일과 퍼포먼스를 동시에 갖췄다. 골프웨어에서도 자신만의 취향을 놓치지 않는 감도 높은 고객들에게 매력적인 선택이 될 것"이라고 말했다. A.P.C. GOLF의 2025 FW 컬렉션은 전국 주요 백화점 매장과 A.P.C. 공식 온라인 스토어, 아이디룩몰에서 살 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

